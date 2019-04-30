وزارة المرأة: تخصيص 200 أد لأسر الجرحى والمتوفين لبعث مشاريع صغرى وخلق موارد رزق

Mardi 30 Avril 2019



باب نات

- تعلم وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، أنّه تمّ اتخاذ جملة من الإجراءات لفائدة أسر ضحايا الحادث الأليم وجرحاه الذي جدّ يوم السبت 27 أفريل 2019 بمنطقة السبّالة بولاية سيدي بوزيد.• تخصيص 200 أد لأسر الجرحى والمتوفين لبعث مشاريع صغرى وخلق موارد رزق ضمن برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيّات الخصوصية الذي تنفذه الوزارة في عدد من ولايات الجمهورية، إلى جانب استهداف البرنامج ذاته لـ 25 أسرة من أهالي عمادتي المغيلة والعيون.• تعهّد مكتب المندوب الجهوي لحماية الطفولة، بالأطفال ومتابعة كل الوضعيات كل حسب خصوصيتها، حيث سيتمّ إرجاع الأطفال المنقطعين إلى مقاعد الدراسة، أو إدماجهم بمسالك التكوين المهني، وفي حال عدم وجود سند عائلي سيتم التكفل بهم بإحدى مؤسسات الطفولة بالجهة.• توفير التعهد النفسي والإحاطة الاجتماعية بالأسر وخاصة الأطفال في إطار عمل تشاركي مع الهياكل الجهوية المتدخلة.• تخصيص حافلة المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسيدي بوزيد على ذمة عائلات الجرحى لزيارة ذويهم الذين يتلقون العلاج بكل من المستشفى الجامعي سهلول بسوسة والمستشفى الجهوي بصفاقس.