Radio Babnet Tunisie On Air: Warda - Agoulak Haja  

وزارة المرأة: تخصيص 200 أد لأسر الجرحى والمتوفين لبعث مشاريع صغرى وخلق موارد رزق

Mardi 30 Avril 2019

Mardi 30 Avril 2019
باب نات - تعلم وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، أنّه تمّ اتخاذ جملة من الإجراءات لفائدة أسر ضحايا الحادث الأليم وجرحاه الذي جدّ يوم السبت 27 أفريل 2019 بمنطقة السبّالة بولاية سيدي بوزيد.

وتتمثل جملة هذه الإجراءات في:


• تخصيص 200 أد لأسر الجرحى والمتوفين لبعث مشاريع صغرى وخلق موارد رزق ضمن برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيّات الخصوصية الذي تنفذه الوزارة في عدد من ولايات الجمهورية، إلى جانب استهداف البرنامج ذاته لـ 25 أسرة من أهالي عمادتي المغيلة والعيون.
• تعهّد مكتب المندوب الجهوي لحماية الطفولة، بالأطفال ومتابعة كل الوضعيات كل حسب خصوصيتها، حيث سيتمّ إرجاع الأطفال المنقطعين إلى مقاعد الدراسة، أو إدماجهم بمسالك التكوين المهني، وفي حال عدم وجود سند عائلي سيتم التكفل بهم بإحدى مؤسسات الطفولة بالجهة.
• توفير التعهد النفسي والإحاطة الاجتماعية بالأسر وخاصة الأطفال في إطار عمل تشاركي مع الهياكل الجهوية المتدخلة.
• تخصيص حافلة المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسيدي بوزيد على ذمة عائلات الجرحى لزيارة ذويهم الذين يتلقون العلاج بكل من المستشفى الجامعي سهلول بسوسة والمستشفى الجهوي بصفاقس.

  
  
     
  
cadre-fadb5b65853b089fa746ca9aece25aa7-2019-04-30 18:47:06






0 de 0 commentaires pour l'article 181549



En continu

الثلاثاء 30 أفريل 2019 | 24 شعبان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:34 19:09 16:02 12:24 05:26 03:48
15°
 15° % 62 :الرطــوبة
تونــس 10°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
15°-1021°-1223°-1424°-1422°-15
  • Avoirs en devises
    13070,6

  • (30 avril)
  • Jours d'importation
    76
  •              1 € = 3,34886 DT        1$ =2,99898 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 avril)   122,0 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1556651514|181549 404|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires