وزارة الفلاحة تخصص 54 نقطة لبيع المنتوجات من المنتج الى الاستهلاك خلال شهر رمضان

Mardi 30 Avril 2019
وات - كشفت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ، الثلاثاء، عن تخصيص 54 نقطة لبيع المنتجات الفلاحية من المنتج إلى المستهلك خلال شهر رمضان .
وبينت الوزارة ، في بلاغ لها، انها ستقيم ، بشارع الحبيب بورقيبة قبالة وزارة السياحة، خيمة تمسح 700 متر مربع ( تضم 40 جناحا ) خلال الفترة الممتدة من 04 إلى غاية 26 ماي 2019 .
وأضافت ان ديوان الأراضي الدولية سيفتتح بدوره، 07 نقاط بيع من المنتج الى المستهلك موزعة على 06 ولايات الى جانب سعى 13ولاية لافتتاح 46 نقطة بيع.
وستفتتح ولاية نابل ، على سبيل المثال، 15 على نقطة بيع من المنتج الى المستهلك تيلها ولاية زغوان ب6 نقاط بيع في حين ستفتتح ولايات نقاط بيع اقل.
وبينت الوزارة ، في بلاغ لها، انها ستقيم ، بشارع الحبيب بورقيبة قبالة وزارة السياحة، خيمة تمسح 700 متر مربع ( تضم 40 جناحا ) خلال الفترة الممتدة من 04 إلى غاية 26 ماي 2019 .
وأضافت ان ديوان الأراضي الدولية سيفتتح بدوره، 07 نقاط بيع من المنتج الى المستهلك موزعة على 06 ولايات الى جانب سعى 13ولاية لافتتاح 46 نقطة بيع.
وستفتتح ولاية نابل ، على سبيل المثال، 15 على نقطة بيع من المنتج الى المستهلك تيلها ولاية زغوان ب6 نقاط بيع في حين ستفتتح ولايات نقاط بيع اقل.
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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