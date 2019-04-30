لجنة الحقوق والحريات تُصادق على مشروع القانون المنظم لحالة الطوارئ

Mardi 30 Avril 2019
وات - صادقت لجنة الحقوق والحريات، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، وسيُعقد اجتماع للجنة يوم الجمعة 3 ماي 2019، لقراءة التقرير الخاص بمشروع القانون والمصادقة عليه وإحالته على مكتب مجلس نواب الشعب، من أجل تحديد جلسة عامة لمناقشته والتصويت على فصوله، حسب يمينة الزغلامي، عضو اللجنة.
وقالت الزغلامي في تصريح ل(وات)، إن مصلحة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، قدّمت مقترحات جديدة بخصوص الملاحظات التي أبداها النواب خلال الجلسة الفارطة والمتعلقة بتحفظات بعضهم بخصوص الإقامة الجبرية والمراقبة الإدارية والمنع من السفر وعدم تسليم جواز السفر.
وأكّدت أن وزارة الداخلية قدّمت ضمانات جديدة في ما يخص الإقامة الجبرية والمراقبة الإدارية. وقالت إن لجنة الحقوق والحريات رفضت مسألة تحجير السفر وعدم تسليم جواز السفر، إلا بإذن قضائي واضح.
يذكر أن ممثلي وزارة الداخلية كانوا أكدوا في آخر استماع لهم من قبل اللجنة، أن الإجراءات التي تحد من الحقوق والحريات الفردية أو الجماعية، على غرار حق التجمهر والتظاهر وعقد الإجتماعات والندوات وغيرها، هي إجراءات محدودة في الزمن ومُقيّدة بحق التظلم لدى القضاء، ملاحظين أن الإجراءات على غرار المراقبة الإدارية وسحب جواز السفر، وردت كعقوبات تكميلية بالمجلة الجزائية ويتم تنفيذها بقرار من وزير الداخلية وتتخذ بشأن أفراد بعينهم وتُدرس فيها الملفات، حالة بحالة.
يُذكر أن الحكومة ما زالت تلجأ إلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 والمتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، والذي لقي انتقادا شديدا من الحقوقيين والمجتمع المدني، بسبب فصوله المُنتهكة للحقوق والحريات.
وقالت الزغلامي في تصريح ل(وات)، إن مصلحة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، قدّمت مقترحات جديدة بخصوص الملاحظات التي أبداها النواب خلال الجلسة الفارطة والمتعلقة بتحفظات بعضهم بخصوص الإقامة الجبرية والمراقبة الإدارية والمنع من السفر وعدم تسليم جواز السفر.
وأكّدت أن وزارة الداخلية قدّمت ضمانات جديدة في ما يخص الإقامة الجبرية والمراقبة الإدارية. وقالت إن لجنة الحقوق والحريات رفضت مسألة تحجير السفر وعدم تسليم جواز السفر، إلا بإذن قضائي واضح.
يذكر أن ممثلي وزارة الداخلية كانوا أكدوا في آخر استماع لهم من قبل اللجنة، أن الإجراءات التي تحد من الحقوق والحريات الفردية أو الجماعية، على غرار حق التجمهر والتظاهر وعقد الإجتماعات والندوات وغيرها، هي إجراءات محدودة في الزمن ومُقيّدة بحق التظلم لدى القضاء، ملاحظين أن الإجراءات على غرار المراقبة الإدارية وسحب جواز السفر، وردت كعقوبات تكميلية بالمجلة الجزائية ويتم تنفيذها بقرار من وزير الداخلية وتتخذ بشأن أفراد بعينهم وتُدرس فيها الملفات، حالة بحالة.
يُذكر أن الحكومة ما زالت تلجأ إلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 والمتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، والذي لقي انتقادا شديدا من الحقوقيين والمجتمع المدني، بسبب فصوله المُنتهكة للحقوق والحريات.
En continu
- 16:31 نواحة مجلس النواب
- 02:10 حفتر .....
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:34
|19:09
|16:02
|12:24
|05:26
|03:48
|
19°
|19°
|% 55
|:الرطــوبة
|تونــس
|11°
|
8.2 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|19°-11
|21°-12
|23°-14
|24°-14
|22°-15
Follow @babnet_Tunisie
( 61 710) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 55 793) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 51 982) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 48 468) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 47 146) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 343) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 45 110) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 41 555) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 40 220) عبير موسى امام القضاء
( 36 276) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 34 631) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 34 014) ...10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل
( 33 253) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 31 606) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 29 937) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 29 563) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 28 956) منير بن صالحة : بن علي ''متغشّش''
( 28 303) نوفل الورتاني يجمّع العائلة
( 28 272) فيصل الحضيري يرد مرة اخرى على سامي
( 28 248) لطفي العبدلي يعلّق على ''صبيانيا
Par:Tounsi0371 (Tunisia )
Sur: في تصريح معيب، عمار عمروسية يصف يوسف الشاهد ب''الهامل'' !!!!