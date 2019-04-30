سوسة: تأجيل النظر في قضية مقتل لطفي نقض إلى 2 جويلية القادم

Mardi 30 Avril 2019



وات

- نظرت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بسوسة، اليوم الثلاثاء، مجدّدا في القضية المؤجلة المتعلقة بمقتل رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين والمنسق العام لحركة نداء تونس بتطاوين، لطفي نقض، وقررت تأجيل النظر في القضية مرة أخرى الى تاريخ 2جويلية القادم، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بسوسة عادل الغالي.وأوضح ذات المصدر، في تصريح لمراسل (وات) بسوسة، أن رئاسة المحكمة أجّلت النظر في القضية وذلك بطلب من محاميي دفاع متهمين اثنين سخرتهما المحكمة لمزيد الاطلاع على الملف واعداد وسائل الدفاع.وأضاف ان هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي طلبت بدورها إرجاء النظر في القضية الى موعد قادم حتى يتسنى تفعيل بطاقات جلب دولية في شأن الطبيبين الذين حررا التقارير الطبية والذين تم سماعهما في الاطوار الابتدائية، ولكن تم تسجيل غيابهما في جلسة اليوم وذلك بسبب تواجدهما خارج أرض الوطن.