قناة نسمة تطلب مهلة من الهايكا لتسوية وضعيتها القانونية وتلتمس الاذن باستئناف البث

Mardi 30 Avril 2019
باب نات - استقبل الثلاثاء 30 أفريل، أعضاء من مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي المساهم الجديد في القناة فتحي الهويدي والممثل القانوني لقناة نسمة زياد الريبة.
وطلب الممثل القانوني لنسمة النظر في إعادة تفعيل إجراءات تسوية الوضعية القانونية للقناة مؤكدا أنه بصدد استكمال الإجراءات المستوجبة لتغيير صبغة الشركة من محدودة المسؤولية إلى خفيّة الاسم وفقا لما تقتضيه أحكام كراس الشروط كما طلب تمكينه من مهلة زمنية لاستيفاء ذلك مع الاذن باستئناف البث.
وأكّد أعضاء المجلس على ضرورة الالتزام بتنفيذ القانون وبالقرار الصادر عن الهيئة وارجاء النظر في الطلبات المقدمة إلى حين عرضها على المجلس.
وطلب الممثل القانوني لنسمة النظر في إعادة تفعيل إجراءات تسوية الوضعية القانونية للقناة مؤكدا أنه بصدد استكمال الإجراءات المستوجبة لتغيير صبغة الشركة من محدودة المسؤولية إلى خفيّة الاسم وفقا لما تقتضيه أحكام كراس الشروط كما طلب تمكينه من مهلة زمنية لاستيفاء ذلك مع الاذن باستئناف البث.
وأكّد أعضاء المجلس على ضرورة الالتزام بتنفيذ القانون وبالقرار الصادر عن الهيئة وارجاء النظر في الطلبات المقدمة إلى حين عرضها على المجلس.
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