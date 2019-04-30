Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Lissabr hdoud  

قناة نسمة تطلب مهلة من الهايكا لتسوية وضعيتها القانونية وتلتمس الاذن باستئناف البث

Mardi 30 Avril 2019

Mardi 30 Avril 2019
باب نات - استقبل الثلاثاء 30 أفريل، أعضاء من مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي المساهم الجديد في القناة فتحي الهويدي والممثل القانوني لقناة نسمة زياد الريبة.

وطلب الممثل القانوني لنسمة النظر في إعادة تفعيل إجراءات تسوية الوضعية القانونية للقناة مؤكدا أنه بصدد استكمال الإجراءات المستوجبة لتغيير صبغة الشركة من محدودة المسؤولية إلى خفيّة الاسم وفقا لما تقتضيه أحكام كراس الشروط كما طلب تمكينه من مهلة زمنية لاستيفاء ذلك مع الاذن باستئناف البث.


وأكّد أعضاء المجلس على ضرورة الالتزام بتنفيذ القانون وبالقرار الصادر عن الهيئة وارجاء النظر في الطلبات المقدمة إلى حين عرضها على المجلس.


  
  
     
  
cadre-ddd0c8167f153897dc0551d9394fb89b-2019-04-30 14:38:18






0 de 0 commentaires pour l'article 181519



En continu

الثلاثاء 30 أفريل 2019 | 24 شعبان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:34 19:09 16:02 12:24 05:26 03:48
20°
 20° % 45 :الرطــوبة
تونــس 11°
6.2 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
20°-1121°-1223°-1424°-1521°-14
  • Avoirs en devises
    13075,1

  • (29 avril)
  • Jours d'importation
    76
  •              1 € = 3,36018 DT        1$ =3,00405 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 avril)   264,3 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1556635239|181519 2895|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires