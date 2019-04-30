زغوان : حجز 14 صفيحة من ''الزطلة'' بمفترق الناظور من ولاية زغوان

Mardi 30 Avril 2019
وات - تمكن أعوان مركز المرور بالناظور التابع لمنطقة الحرس الوطني في الفحص من ولاية زغوان مرة أخرى وخلال أسبوع من إيقاف مروجي مخدّر القنب الهندي (الزطلة) القادمين من ولايات الجنوب والوسط الغربي في اتجاه العاصمة ، حيث حجزوا صباح اليوم 14 صفيحة من هذه المادّة المخدّرة بحوزة شابين كانا على متن سيارة خفيفة تقل 4 أشخاص بعد أن تم تفتيشها بالطريق الوطنية رقم 3 على مستوى مفترق مدخل مدينة الناظور، وفق ما ذكره لمراسل (وات) مصدر أمني .
وقد تم حجز البضاعة وإيقاف المتهمين وإحالتهم على فرقة الأبحاث والتفتيش بالفحص لمزيد البحث والتحري واتخاذ الإجراءات اللازمة في الغرض بعد استشارة النيابة العمومية بزغوان وفق نفس المصدر .
وقد تم حجز البضاعة وإيقاف المتهمين وإحالتهم على فرقة الأبحاث والتفتيش بالفحص لمزيد البحث والتحري واتخاذ الإجراءات اللازمة في الغرض بعد استشارة النيابة العمومية بزغوان وفق نفس المصدر .
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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