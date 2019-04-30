صفاقس: ضبط 8 أشخاص كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة

Mardi 30 Avril 2019



باب نات

- تمكنت يوم 29 أفريل 2019 الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بصفاقس من ضبط 8 اشخاص اصيلي ولاية قابس اعمارهم تتراوح بين (25 و34 سنة) على متن مركب صيد مجهز بـ 2 محركات بحرية بسواحل قرقنة بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه القطر الإيطالي.وبحسب بلاغ لوزارة الداخلية اذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بهم واحالتهم على فرقة الارشاد البحري للحرس الوطني بقابس ومباشرة قضية عدلية في شانهم موضوعها "المشاركة في تكوين وفاق قصد مساعدة أشخاص على مغادرة التراب التونسي خلسة".