سيدي بوزيد: اتخاذ جملة من الاجراءات لفائدة عائلات ضحايا وجرحى دوار الخضاورية

Mardi 30 Avril 2019



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- اعلن والي الجهة محمد صدقي بوعون اليوم الثلاثاء عن عدد من الاجراءات التي اوصى بها رئيس الحكومة يوسف الشاهد لفائدة اهالي الجرحى والمتوفين من "دوار الخضاورية" اثر حادث مرور منطقة "الشارع" بمعتمدية "السبالة"، وذلك خلال اجتماع انتظم صباحا مع عدد من اهاليهم.وتتمثل الاجراءات في توفير وسيلتي نقل على ذمة اهالي الجرحى لولايتي صفاقس وسوسة حتى يتمكنوا من عيادة جرحاهم في ظروف طيبة، وتمكين 10 عائلات من مساعدات مالية لعيادة جرحاهم بالجهة، بالاضافة الى اتخاذ قرار بتوفير موارد رزق للعائلات ومنح تحسين مسكن.كما سيتم النظر في احداث منطقة سقوية لتتمكن النساء من العمل على عين المكان بمنطقتهم، وتكليف المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية باعداد دراسة للمنطقة، اضافة الى احداث خط نقل عمومي يربط بين سيدي بوزيد والسبالة ومغيلة والبلاهدية ينطلق يوم الاثنين القادم.وانطلقت الولاية في اعداد مراسلة لوزير التربية بخصوص تحويل المدرسة الاعدادية بمغيلة الى معهد ثانوي نظرا لبعد المعهد الثانوي بالسبالة عن منطقة البلاهدية وهو ما تسبب في الانقطاع عن التعليم.واشار والي سيدي بوزيد الى انه تم تكليف الادارة الجهوية للشؤون الاجتماعية باعداد مسح اجتماعي للتكفل بالحالات الاجتماعية وتكليف الادارة الجهوية للاسرة والمراة بزيارة العائلات والاطفال واتخاذ الاجراءات اللازمة وتوفير المرافقة النفسية لهم.ونوه والي الجهة بدور المنظمات الوطنية التي انطلقت في العمل على تمكين عدد من العائلات من موارد رزق وبدعم المواطنين والجمعيات وتضامنهم مع عائلات الضحايا والجرحى.