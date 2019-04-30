الدائرة الاستعجالية تصدر حكمها في القضية التى رفعها المكلف العام في حق رئاسة الحكومة لاغلاق المدرسة القرأنية بالرقاب

Mardi 30 Avril 2019
باب نات - قررت مؤخرا الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس برفض مطلب كانت قد تقدمت به هيئة الدفاع عن المدرسة القرأنية بالرقاب بالرجوع في اذن على عريضة كان تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق رئاسة الحكومة لغلق المدرسة المذكورة بعد كشف تجاوزات خطيرة مورست على الاطفال تمثلت في سوء الاقامة والمعاملة وتعنيفهم وتخريضهم على الجهاد ..
وللتذكير فان صاحب المدرسة وقع ايقافه أثر تلك الحادثة ووجهت له تهمة الاتجار بالبشر والزواج على خلاف الصيغ القانونية بعد زواجه عرفيا بمدرسة بالمدرسة المذكورة كما حفظت في حقه تهم الارهاب.
وللتذكير فان صاحب المدرسة وقع ايقافه أثر تلك الحادثة ووجهت له تهمة الاتجار بالبشر والزواج على خلاف الصيغ القانونية بعد زواجه عرفيا بمدرسة بالمدرسة المذكورة كما حفظت في حقه تهم الارهاب.
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Par:MedTunisie (Tunisia )
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