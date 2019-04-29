وزير السياحة يستقبل الكوميدي ''اسماعين''

Lundi 29 Avril 2019
باب نات - استقبل روني الطرابلسي وزير السياحة والصناعات التقليدية، بمقر الوزارة، الممثل والكوميدي العالمي الفرنسي من أصول جزائرية "اسماعين" وذلك بمناسبة تقديمه لعروض في تونس خلال الفترة من 23 إلى 27 أفريل الجاري.
ووفق بلاغ لوزارة السياحة, تم خلال اللقاء التباحث حول مسائل ذات علاقة بمجال الفن وكيفية توظيفه للترويج للسياحة حيث تم اقتراح تنظيم تظاهرة فنية كبرى بتونس يحييها الكوميدي "اسماعين" بالإشتراك مع وزارة الشؤون الثقافية بحضور شخصيات ونجوم عالميين بهدف الترويج لصورة تونس وللوجهة السياحية التونسية.
ووفق بلاغ لوزارة السياحة, تم خلال اللقاء التباحث حول مسائل ذات علاقة بمجال الفن وكيفية توظيفه للترويج للسياحة حيث تم اقتراح تنظيم تظاهرة فنية كبرى بتونس يحييها الكوميدي "اسماعين" بالإشتراك مع وزارة الشؤون الثقافية بحضور شخصيات ونجوم عالميين بهدف الترويج لصورة تونس وللوجهة السياحية التونسية.
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Par:MedTunisie (Tunisia )
Sur: الRFi تعود على موضوع ''فرنسيي راس جدير'' و تكشف عن هويّاتهم و راجمات الصواريخ المحجوزة ،و دور وزير الدفاع في إثارة الموضوع و علاقة الإنتخابات الرئاسية بذلك