Radio Babnet Tunisie On Air: Farid - Ana-Wenta-Lewahdena  

وزير السياحة يستقبل الكوميدي ''اسماعين''

Lundi 29 Avril 2019

Lundi 29 Avril 2019
باب نات - استقبل روني الطرابلسي وزير السياحة والصناعات التقليدية، بمقر الوزارة، الممثل والكوميدي العالمي الفرنسي من أصول جزائرية "اسماعين" وذلك بمناسبة تقديمه لعروض في تونس خلال الفترة من 23 إلى 27 أفريل الجاري.

ووفق بلاغ لوزارة السياحة, تم خلال اللقاء التباحث حول مسائل ذات علاقة بمجال الفن وكيفية توظيفه للترويج للسياحة حيث تم اقتراح تنظيم تظاهرة فنية كبرى بتونس يحييها الكوميدي "اسماعين" بالإشتراك مع وزارة الشؤون الثقافية بحضور شخصيات ونجوم عالميين بهدف الترويج لصورة تونس وللوجهة السياحية التونسية.


  
  
     
  
cadre-4d1543d8030e14398cac7a30c55a47b7-2019-04-29 22:09:46






0 de 0 commentaires pour l'article 181476



En continu

الاثنين 29 أفريل 2019 | 23 شعبان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:33 19:08 16:02 12:24 05:27 03:50
15°
 15° % 62 :الرطــوبة
تونــس 12°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
15°-1221°-1121°-1223°-1524°-17
  • Avoirs en devises
    13075,1

  • (29 avril)
  • Jours d'importation
    76
  •              1 € = 3,36018 DT        1$ =3,00405 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 avril)   264,3 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1556574309|181476 452|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires