روني الطرابلسي يشرف على المجلس الجهوي للسياحة الخاص بولاية جندوبة

Lundi 29 Avril 2019



باب نات

- أشرف روني الطرابلسي وزير السياحة والصناعات التقليدية، اليوم رفقة والي جندوبة علي المرموري، على المجلس الجهوي للسياحة الخاص بولاية جندوبة بحضور عدد من نواب الشعب عن الجهة ورؤساء مختلف البلديات والهياكل الجهوية ذات الصلة والمجتمع المدني.وتمّ تقديم عرض مفصل لواقع القطاع السياحي بولاية جندوبة وأهم الصعوبات التي يواجهها القطاع والحلول الكفيلة بتجاوزها وكذلك الإستماع إلى طلبات ومقترحات أبناء الجهة لتطوير السياحة والصناعات التقليدية بمختلف مناطق الولاية.وأكد روني الطرابلسي، خلال الجلسة، على إيلاء الحكومة أهمية قصوى لولاية جندوبة مع وجود إرادة قوية وحرص خاص من رئيس الحكومة لتطوير جهة الشمال الغربي ودفع نسق التنمية والتقليص من البطالة خاصة لدى حاملي الشهادات العليا.وأفاد بأن ولاية جندوبة تتوفر على امكانات طبيعية فريدة من نوعها وتحتوي معالم أثرية وتاريخية متميزة وجب تثمينها ومزيد الترويج لها لاستقطاب عدد أكبر من الزوار والسواح في إطار السياحة البديلة مضيفا أنه يجب تظافر جهود كل الأطراف المعنية لتطوير هذا القطاع بالجهة.كما شدد الوزير على ضرورة استحثاث نسق إنجاز مختلف المشاريع السياحية المبرمجة وايجاد حلول جذرية لعدد من المشاريع التي تواجه صعوبات كبرى على غرار النزل المغلقة والمسالك السياحية الغير مهيأة والمعالم الأثرية المتروكة مشيرا إلى أهمية إحياء مطار طبرقة الدولي لما من شأنه أن يساهم في تنشيط السياحة بالجهة بالإضافة إلى مزيد دعم مهرجان الجاز بطبرقة ليساهم في إشعاع الجهة.