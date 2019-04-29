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بسبب تدوينة حول الفساد الفرقة المركزية للحرس الوطني تستمع للصحفي محمد المي

Lundi 29 Avril 2019

Lundi 29 Avril 2019
باب نات - استمع مساء اليوم الاثنين اعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني الى الكاتب والصحفي محمد المي حول تدوينة نزلها على حسابه بالفايس بوك حول ملف فساد بجهة جبل جلود تعلق بافتكاك عقاراع بالجهة على خلفية شكاية رفعها عليه معتمد الجهة ...

وقد صرحت الاستاذة ليلى حداد محامية الصحفي المتهم لباب نات انه تم ادراج منوبها بالتفتيش دون أي استدعاء وكأنه مجرم خطير مشيرة الى انه لم يصله أي استدعاء موضحة ان النيابة اذنت بابقاء منوبها بحالة سراح واحالت اليوم الملف على ابتدائية تونس ...


  
  
     
  
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