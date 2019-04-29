جندوبة: الاحتفاظ بمعلم بتهمة التحرش ضد 14 طفلا

Lundi 29 Avril 2019



وات

- أفاد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، لسعد الرابعي، بأنه تم، مساء اليوم الاثنين، الاحتفاظ بمعلم يباشر عمله في إحدى المدارس الابتدائية بولاية جندوبة بشبهة التحرش ضد 14 تلميذ اتهموه بممارسة اعتداءات لفظية ومادية واخرى في حقّهم مع الامعان والمضايقة.وأضاف ذات المصدر، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أن المظنون فيه مثل لدى فرقة الشرطة العدلية وتم استنطاقه، إلى جانب الاستماع الى الأطفال الـ 14 مرفوقين بأوليائهم، مشيرا إلى أن المتهم له سوابق ادارية وعدلية في ذات الموضوع، حيث تعرض لذات الاسباب، سنة 1994 ، الى عقوبة ادارية تمثلت في نقله من مدرسة إلى اخرى بنفس الولاية، فضلا عن توصل المحكمة مطلع هذه السنة بشكاية جزائية ضدّه في ذات الاتجاه.وكانت مندوبة الطفولة بالجهة قد فتحت بحثا إثر توصلها بإشعار يخص المعلم المتهم بالاعتداء والتحرش على 14 تلميذا بين ذكور واناث، وبعد استيفاء الاجرءات، أحالت الملف برمته على أنظار المندوبية الجهوية للتربية بجندوبة التي تولت بدورها اشعار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة بما نسب للمعلم من اتهامات لاتخاذ ما تراه صالحا في شأنه، لاسيما أمام تمسك أولياء الاطفال بتتبعه اداريا وجزائيا.بدوره، أوضح المندوب الجهوي للتربية بجندوبة، رياض الوسلاتي، في تصريح لمراسل (وات)، انه قرر منذ منتصف عطلة الشتاء المنقضية ايقاف المعلم المتهم تحفظيا في انتظار ما ستؤول إليه الابحاث، مؤكدا أن المشتبه به لم يباشر العمل بالمدرسة منذ أن تلقت المندوبية إشعار مندوبة الطفولة بالجهة.