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خلال تنصيب والي سليانة الجديد : الهادي الماكني يدعو إلى حلحلة المشاكل العقارية بالجهة

Lundi 29 Avril 2019

Lundi 29 Avril 2019
باب نات - أشرف الهادي الماكني، وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية اليوم الاثنين 29 أفريل 2019 بمقرّ ولاية سليانة ، على موكب تنصيب عبد الرزاق دخيل واليا على سليانة ،خلفا لعلي سعيد بحضور أعضاء مجلس نواب الشعب و الإطارات الجهوية والمحلية و ممثلي الأحزاب و المنظمات الوطنيه ومجموعة من فعاليات المجتمع المدني.

و أشار وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية إلى الإضافات المنتظرة للوالي الجديد في دفع المشاريع المعطلة بسليانة وخاصة فيما يتعلق بالمسائل العقارية وذلك من خلال الزيارات الميدانية لكافة المعتمديات ، والحرص على أن يكون العمل متناغما وتواصليا بين جميع الأطراف والإدارات لخلق مناخ استثمار ايجابي ، يعود بالفائدة على جميع مكونات المجتمع بولاية سليانة.



  
  
     
  
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