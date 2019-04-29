قابس: القافلة التونسية للمدن الذكية تحل بمدينة قابس

Lundi 29 Avril 2019
وات - حلّت، اليوم الاثنين، بمدينة قابس، القافلة التونسية للمدن الذكية التي تنظمها جمعية بنزرت 2050 بالشراكة مع الجمعية التونسية للمدن الذكية وشركائها، وانتظم بالمناسبة يوم تحسيسي بالمركب الشبابي "سانية الباي" تم التعريف خلاله بالبرنامج الوطني للمدن الذكية والمستدامة وبالشروط التي ينبغي توفرها لتتمكن مدينة قابس من الانخراط في الشبكة الخاصة بهذه المدن.
وشاركت في هذه الورشة بلديات منطقة قابس الكبرى (قابس، تبلبو، شنني-النحال، بوشمة، غنوش) والعديد من الجمعيات الناشطة بها، وأجمع الحضور على ضرورة انخراط هذه المدن في شبكة المدن الذكية والمستدامة على اعتبار ان ذلك سيساعد على تطور المدينة بشكل متوازن وسليم، وسيمكن من حمايتها من التلوث ومن الاقتصاد في الطاقة ويحافظ على الواحة والبحر كخصوصيات تتميز بها الجهة.
وبيّن الكاتب العام لبلدية قابس، الشريف طاهر، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أن بلديات منطقة قابس الكبرى تعمل على الانخراط في شبكة المدن الذكية وستشرع في إعداد ملف انخراط يتضمن تصوّر أبناء هذه المنطقة للمدينة الذكية ويأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدموا بها في هذا الشأن.
وشاركت في هذه الورشة بلديات منطقة قابس الكبرى (قابس، تبلبو، شنني-النحال، بوشمة، غنوش) والعديد من الجمعيات الناشطة بها، وأجمع الحضور على ضرورة انخراط هذه المدن في شبكة المدن الذكية والمستدامة على اعتبار ان ذلك سيساعد على تطور المدينة بشكل متوازن وسليم، وسيمكن من حمايتها من التلوث ومن الاقتصاد في الطاقة ويحافظ على الواحة والبحر كخصوصيات تتميز بها الجهة.
وبيّن الكاتب العام لبلدية قابس، الشريف طاهر، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أن بلديات منطقة قابس الكبرى تعمل على الانخراط في شبكة المدن الذكية وستشرع في إعداد ملف انخراط يتضمن تصوّر أبناء هذه المنطقة للمدينة الذكية ويأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدموا بها في هذا الشأن.
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