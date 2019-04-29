تونس تحتضن القمة الثانية لمجموعة حوار 5+5

Lundi 29 Avril 2019
وات - ستحتضن تونس القمة الثانية لمجموعة الحوار 5+5 (تونس والمغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا وفرنسا وايطاليا واسبانيا والبرتغال ومالطا) حول التكافل بين الاقاليم والتخطيط الترابي لسنة 2020، وفق ما اتفق عليه الوزراء المكلفون بالتكافل بين الاقاليم والتخطيط الترابي خلال القمة الأولى المنعقدة بفرنسا يومي 25و26 افريل 2019.
وتم الاتفاق خلال القمة الاولى على إنشاء مجموعة تخطيط دول غرب المتوسط كفضاء للتعاون والحوار، سيمكّن من تبادل الخبرات والاستراتيجيات وأدوات التخطيط الترابي الى جانب الاطلاع على اخر التطورات المتعلقة بالتحديات والسياسات الإقليمية في مجال التماسك الترابي إضافة الى التحاور بانتظام حول سبل التخطيط والتطوير، حسب ما افاد به وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، نوردالين السالمي الذي تراس الوفد المشارك.
كما تم خلال هذا الاجتماع، الذي مثل فرصة للحوار بين دول غرب المتوسط حول القضايا ذات الصلة بالتماسك والتناسق والتهيئة الترابية من اجل تطوير تفكير مشترك يساهم في بلوغ الرهانات الحالية للتنمية الترابية، إمضاء إتفاقية تعاون وبرنامج عمل بين الدول (2019-2022) تنص على تبادل المعلومات وتطوير الدارسات المتعلقة بسياسات تنظيم المجال الترابي وتشجيع الإجراءات المتبادلة للتعاون اللامركزي ودعمها، وفق بلاغ صادر الاثنين عن الوزارة.
وتم الاتفاق خلال القمة الاولى على إنشاء مجموعة تخطيط دول غرب المتوسط كفضاء للتعاون والحوار، سيمكّن من تبادل الخبرات والاستراتيجيات وأدوات التخطيط الترابي الى جانب الاطلاع على اخر التطورات المتعلقة بالتحديات والسياسات الإقليمية في مجال التماسك الترابي إضافة الى التحاور بانتظام حول سبل التخطيط والتطوير، حسب ما افاد به وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، نوردالين السالمي الذي تراس الوفد المشارك.
كما تم خلال هذا الاجتماع، الذي مثل فرصة للحوار بين دول غرب المتوسط حول القضايا ذات الصلة بالتماسك والتناسق والتهيئة الترابية من اجل تطوير تفكير مشترك يساهم في بلوغ الرهانات الحالية للتنمية الترابية، إمضاء إتفاقية تعاون وبرنامج عمل بين الدول (2019-2022) تنص على تبادل المعلومات وتطوير الدارسات المتعلقة بسياسات تنظيم المجال الترابي وتشجيع الإجراءات المتبادلة للتعاون اللامركزي ودعمها، وفق بلاغ صادر الاثنين عن الوزارة.
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