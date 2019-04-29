تونس تعزز تمثيليتها في المنتدى الدولي لمراكز الاستجابة للطوارئ المعلوماتية

Lundi 29 Avril 2019
وات - توفقت تونس مؤخرا في تعزيز تمثيليّتها في المنتدى الدولي لمراكز الإستجابة للطوارئ المعلوماتية بعد الحصول على الاعتراف الدولي بثاني مركز تونسي في هذا المجال، لتصبح بذلك ثاني دولة إفريقية ممثّلة بمركزين معترف بهما من قبل هذا المنتدى.
وقد تم احداث المنتدى الدولي لمراكز الإستجابة للطوارئ المعلوماتية من قبل القطاع الخاصّ وبمساندة من الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية وهو يعتبر الأوّل من نوعه على الصعيد الإفريقي، وفق معطيات وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
ويذكر ان المنتدى الدولي لمراكز الإستجابة للطوارئ المعلوماتية هو الهيكل الدّولي الذي يعترف بمراكز الإستجابة للطوارئ المعلوماتية ويصادق عليها وهو يضمّ حاليّا شبكة تتكوّن من 471 مركز للإستجابة للطـوارئ المعلوماتية تتوزّع عـلى 91 دولة في مختلف أرجاء العالم.
ويلاحظ ان تونس تضمّ منذ سنة 2007 أوّل مركز معترف به في إفريقيا وثالث مركز معترف به في العالم العربي وهو المركز التونسي للإستجابة للطوارئ المعلوماتية الموجود بالوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية والذي يقدّم خدمات في مجال السلامة المعلوماتية طبقا للمواصفات والمعايير التقنية الدولية.
وبهدف توفير متطلبات الرفع من مستوى ودرجة سلامة الفضاء السيبرني الوطني، تعمل الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية حاليا على التشجيع والمساندة في بعث مراكز قطاعية للإستجابة للطوارئ المعلوماتية وذلك على غرار ما تمّ مؤخرا في عدّة مجالات مثل المجال البنكي بالتعاون مع الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية ومجال الشؤون الإجتماعية بالتعاون مع وزارة الشؤون الإجتماعية.
وقد تم احداث المنتدى الدولي لمراكز الإستجابة للطوارئ المعلوماتية من قبل القطاع الخاصّ وبمساندة من الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية وهو يعتبر الأوّل من نوعه على الصعيد الإفريقي، وفق معطيات وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
ويذكر ان المنتدى الدولي لمراكز الإستجابة للطوارئ المعلوماتية هو الهيكل الدّولي الذي يعترف بمراكز الإستجابة للطوارئ المعلوماتية ويصادق عليها وهو يضمّ حاليّا شبكة تتكوّن من 471 مركز للإستجابة للطـوارئ المعلوماتية تتوزّع عـلى 91 دولة في مختلف أرجاء العالم.
ويلاحظ ان تونس تضمّ منذ سنة 2007 أوّل مركز معترف به في إفريقيا وثالث مركز معترف به في العالم العربي وهو المركز التونسي للإستجابة للطوارئ المعلوماتية الموجود بالوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية والذي يقدّم خدمات في مجال السلامة المعلوماتية طبقا للمواصفات والمعايير التقنية الدولية.
وبهدف توفير متطلبات الرفع من مستوى ودرجة سلامة الفضاء السيبرني الوطني، تعمل الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية حاليا على التشجيع والمساندة في بعث مراكز قطاعية للإستجابة للطوارئ المعلوماتية وذلك على غرار ما تمّ مؤخرا في عدّة مجالات مثل المجال البنكي بالتعاون مع الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية ومجال الشؤون الإجتماعية بالتعاون مع وزارة الشؤون الإجتماعية.
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:33
|19:08
|16:02
|12:24
|05:27
|03:50
|
15°
|15°
|% 62
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|15°-12
|21°-11
|21°-12
|23°-15
|24°-17
Follow @babnet_Tunisie
( 61 614) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 55 746) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 51 929) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 48 382) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 47 116) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 753) فوزي بن قمرة : قسما برب العزة لم أ
( 45 303) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 45 080) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 41 526) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 40 193) عبير موسى امام القضاء
( 36 215) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 33 994) ...10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل
( 33 236) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 31 448) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 29 924) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 28 931) منير بن صالحة : بن علي ''متغشّش''
( 28 657) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 28 277) نوفل الورتاني يجمّع العائلة
( 28 222) لطفي العبدلي يعلّق على ''صبيانيا
( 28 061) فيصل الحضيري يرد مرة اخرى على سامي
Par:MedTunisie (Tunisia )
Sur: الRFi تعود على موضوع ''فرنسيي راس جدير'' و تكشف عن هويّاتهم و راجمات الصواريخ المحجوزة ،و دور وزير الدفاع في إثارة الموضوع و علاقة الإنتخابات الرئاسية بذلك