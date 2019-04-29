تونس تعزز تمثيليتها في المنتدى الدولي لمراكز الاستجابة للطوارئ المعلوماتية

Lundi 29 Avril 2019



وات

- توفقت تونس مؤخرا في تعزيز تمثيليّتها في المنتدى الدولي لمراكز الإستجابة للطوارئ المعلوماتية بعد الحصول على الاعتراف الدولي بثاني مركز تونسي في هذا المجال، لتصبح بذلك ثاني دولة إفريقية ممثّلة بمركزين معترف بهما من قبل هذا المنتدى.وقد تم احداث المنتدى الدولي لمراكز الإستجابة للطوارئ المعلوماتية من قبل القطاع الخاصّ وبمساندة من الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية وهو يعتبر الأوّل من نوعه على الصعيد الإفريقي، وفق معطيات وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.ويذكر ان المنتدى الدولي لمراكز الإستجابة للطوارئ المعلوماتية هو الهيكل الدّولي الذي يعترف بمراكز الإستجابة للطوارئ المعلوماتية ويصادق عليها وهو يضمّ حاليّا شبكة تتكوّن من 471 مركز للإستجابة للطـوارئ المعلوماتية تتوزّع عـلى 91 دولة في مختلف أرجاء العالم.ويلاحظ ان تونس تضمّ منذ سنة 2007 أوّل مركز معترف به في إفريقيا وثالث مركز معترف به في العالم العربي وهو المركز التونسي للإستجابة للطوارئ المعلوماتية الموجود بالوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية والذي يقدّم خدمات في مجال السلامة المعلوماتية طبقا للمواصفات والمعايير التقنية الدولية.وبهدف توفير متطلبات الرفع من مستوى ودرجة سلامة الفضاء السيبرني الوطني، تعمل الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية حاليا على التشجيع والمساندة في بعث مراكز قطاعية للإستجابة للطوارئ المعلوماتية وذلك على غرار ما تمّ مؤخرا في عدّة مجالات مثل المجال البنكي بالتعاون مع الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية ومجال الشؤون الإجتماعية بالتعاون مع وزارة الشؤون الإجتماعية.