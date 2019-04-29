وزير الفلاحة: تعديل السوق بالمنتوجات الفلاحية خلال شهر رمضان ولا وجود لنقص في التزويد

Lundi 29 Avril 2019



وات

- أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، "توفر مختلف المنتوجات الفلاحية مع تعديل السوق بالبعض منها على غرار البيض والحليب خلال شهر رمضان نافيا وجود اي نقص في التزويد".وأضاف الطيب في تصريح لـ(وات)، خلال زيارة ميدانية أداها الاثنين الى ولاية اريانة، انه "تم اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير مخزونات اضافية من البيض بنحو 30 مليون بيضة وباكثر من 30 مليون لتر من الحليب الى جانب الاتفاق مع عدد من مخازن التبريد لتوفير نحو 600 طن من التفاح التونسي وفتح نقاط البيع من المنتج الى المستهلك بكافة الولايات".وأكد الوزير، بالنسبة للحوم الحمراء، "توفير كميات من اللحوم الحمراء بنسبة 5 بالمائة من الاستهلاك موردة من اسبانيا لتعديل السوق خلال شهر رمضان وباسعار تتراوح بين 21 دينارا و500ر21 دينار للكلغ الواحد".وكان وزير الفلاحة قد دشن بسيدي ثابت مقر مجامع الري ومقر وحدة التصرف حسب الاهداف لمشروع تعصير المنطقة السقوية وخلية الارشاد الفلاحي قبل ان يتحول الى منطقة قلعة الاندلس.وتابع تقدم مشروع تهيئة مرفأ الصيد البحري الذي انطلقت اشغاله مؤخرا بكلفة 5ر24 مليون دينار.كما استمع الى مشاغل البحارة بالجهة وسبل تطوير المنطقة لتكون قطبا للصيد البحري والسياحة البحرية مع انتهاء اشغال تهيئة الميناء وتحسين البنية التحتية.