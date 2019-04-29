وزيرة المراة تدعو الى احداث شبكة جمعيات تعنى بالطفولة

Lundi 29 Avril 2019
وات - دعت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، نزيهة العبيدي، الاثنين، إلى العمل على إحداث شبكة تضم الجمعيّات، التي تعنى بالطفولة.
وبينت خلال لقاء جمعها، بالهيئة المديرة لجمعيّة "المرأة والريادة"، "ان الهدف المنشود يتمثل في توحيد الجهود بين الهياكل الحكومية ومكوّنات المجتمع المدني ووضع برامج عمل مشتركة تساهم في النهوض بالقطاع وتدعم تكريس مصلحة الطفل الفضلى.
وتم خلال اللقاء تقديم أهم نتائج برنامج "يزي" للوقاية من الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال، الذي أنجزته جمعية "المرأة والريادة" بدعم من الاتحاد الأوروبي، بهدف التحسيس والتوعية من مخاطر الاستغلال الجنسي للطفل عبر حملات تحسيسية وبرامج تكوينية استهدفت المتدخلين من مربين وأولياء وأطفال.
كما تناولت جلسة العمل، حسب بلاغ للوزارة نشرته اليوم، سبل تفعيل اتفاقية الشراكة المبرمة بين الطرفين ووضع برنامج عمل للفترة القادمة.
وبينت خلال لقاء جمعها، بالهيئة المديرة لجمعيّة "المرأة والريادة"، "ان الهدف المنشود يتمثل في توحيد الجهود بين الهياكل الحكومية ومكوّنات المجتمع المدني ووضع برامج عمل مشتركة تساهم في النهوض بالقطاع وتدعم تكريس مصلحة الطفل الفضلى.
وتم خلال اللقاء تقديم أهم نتائج برنامج "يزي" للوقاية من الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال، الذي أنجزته جمعية "المرأة والريادة" بدعم من الاتحاد الأوروبي، بهدف التحسيس والتوعية من مخاطر الاستغلال الجنسي للطفل عبر حملات تحسيسية وبرامج تكوينية استهدفت المتدخلين من مربين وأولياء وأطفال.
كما تناولت جلسة العمل، حسب بلاغ للوزارة نشرته اليوم، سبل تفعيل اتفاقية الشراكة المبرمة بين الطرفين ووضع برنامج عمل للفترة القادمة.
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Par:essoltan (France )
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