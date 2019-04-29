Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Yamalekan Qalbi 3  

أنيس الجربوعي: عدد المسجلين الجدد للإنتخابات الرئاسيّة والتشريعية بلغ نصف مليون خلال 20 يوما

Lundi 29 Avril 2019

Lundi 29 Avril 2019
وات - أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، أنيس الجربوعي، بأنّ عدد المسجلين للإنتخابات الرئاسيّة والتشريعية لسنة 2019، بلغ اليوم وفي ظرف 20 يوما من انطلاق فتح باب التسجيل، نصف مليون مسجّل أي بمعدّل 25 ألف تسجيل جديد يوميا.
ولاحظ الجربوعي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الإثنين، أنّ هذه النسبة تعدّ "إيجابيّة"، مبيّنا أن الهيئة توصّلت خلال الإنتخابات البلدية لسنة 2018 وبالإمكانيات ذاتها، إلى تسجيل 530 ألف ناخب جديد.
وأوضح أنّ ارتفاع نسق التسجيل مقارنة بالإنتخابات البلدية، مردّه الخطّة العملياتيّة الجديدة لهيئة الإنتخابات وتحمّس الشعب التونسي للمشاركة في الإنتخابات الرئاسية والتشريعية، مقارنة بالإنتخابات المحلية.


من جهة أخرى لفت الجربوعي إلى أنّ الهيئة الإنتخابية ستعتمد خطّة جديدة خلال شهر رمضان لتشجيع الناخبين، بالنظر إلى أنّ الحركية خلال هذا الشهر تتكثّف ليلا.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات توجّهت في الأسبوع الأوّل من انطلاق موعد التسجيل (10 أفريل 2019) إلى فئة التلاميذ بالمعاهد والجامعات وذلك لتسجيل أكبر عدد ممكن من غير المسجلين والبالغ عددهم 5ر3 مليون ناخب.
يذكر انّ انتهاء فترة التسجيل تكون يوم 22 ماي القادم ليتمّ إثرها ضبط قائمة الناخبين نهائيا وانطلاق الفترة الانتخابية يوم 16 جويلية بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية و27 أوت بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية.

  
  
     
  
cadre-497a852eb89c112d5279463e92e391ac-2019-04-29 17:36:03






0 de 0 commentaires pour l'article 181451



En continu

الاثنين 29 أفريل 2019 | 23 شعبان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:33 19:08 16:02 12:24 05:27 03:50
21°
 20° % 43 :الرطــوبة
تونــس 12°
9.3 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
20°-1221°-1121°-1223°-1524°-17
  • Avoirs en devises
    13075,1

  • (29 avril)
  • Jours d'importation
    76
  •              1 € = 3,36018 DT        1$ =3,00405 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 avril)   264,3 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1556557688|181451 212|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires