أنيس الجربوعي: عدد المسجلين الجدد للإنتخابات الرئاسيّة والتشريعية بلغ نصف مليون خلال 20 يوما

Lundi 29 Avril 2019



وات

- أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، أنيس الجربوعي، بأنّ عدد المسجلين للإنتخابات الرئاسيّة والتشريعية لسنة 2019، بلغ اليوم وفي ظرف 20 يوما من انطلاق فتح باب التسجيل، نصف مليون مسجّل أي بمعدّل 25 ألف تسجيل جديد يوميا.ولاحظ الجربوعي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الإثنين، أنّ هذه النسبة تعدّ "إيجابيّة"، مبيّنا أن الهيئة توصّلت خلال الإنتخابات البلدية لسنة 2018 وبالإمكانيات ذاتها، إلى تسجيل 530 ألف ناخب جديد.وأوضح أنّ ارتفاع نسق التسجيل مقارنة بالإنتخابات البلدية، مردّه الخطّة العملياتيّة الجديدة لهيئة الإنتخابات وتحمّس الشعب التونسي للمشاركة في الإنتخابات الرئاسية والتشريعية، مقارنة بالإنتخابات المحلية.من جهة أخرى لفت الجربوعي إلى أنّ الهيئة الإنتخابية ستعتمد خطّة جديدة خلال شهر رمضان لتشجيع الناخبين، بالنظر إلى أنّ الحركية خلال هذا الشهر تتكثّف ليلا.وكانت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات توجّهت في الأسبوع الأوّل من انطلاق موعد التسجيل (10 أفريل 2019) إلى فئة التلاميذ بالمعاهد والجامعات وذلك لتسجيل أكبر عدد ممكن من غير المسجلين والبالغ عددهم 5ر3 مليون ناخب.يذكر انّ انتهاء فترة التسجيل تكون يوم 22 ماي القادم ليتمّ إثرها ضبط قائمة الناخبين نهائيا وانطلاق الفترة الانتخابية يوم 16 جويلية بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية و27 أوت بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية.