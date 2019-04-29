سيدي بوزيد: غلق الطريقين الوطنيتين عدد 3 و13 على مستوى ما يعرف بمفترق طرق بلاكات السبالة

Lundi 29 Avril 2019



وات

- عمد عدد من أهالي معتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد، اليوم الاثنين، إلى غلق الطريقين الوطنيتين عدد 3 و13 على مستوى مفترق طرق السبالة-سيدي بوزيد وتونس-قفصة أو ما يعرف ببلاكات السبالة (8 كلم شرق السبالة) ومنع عبور كل أنواع السيارات في مختلف الاتجاهات.وتأتي هذه الحركة الاحتجاجية بعد مشاركة الأهالي في مسيرة جابت شوارع معتمدية السبالة بمناسبة الاضراب العام الذي أقر اليوم بكامل ولاية سيدي بوزيد على خلفية الحادث الذي جد صباح السبت المنقضي وأسفر عن وفاة 12 عاملة وعامل بالقطاع الفلاحي وجرح 20 آخرين.وبيّن عدد من المحتجين، في تصريحات متطابقة لمراسلة (وات) بالجهة، أن مطلبهم الأساسي يتمثل في تنمية اجتماعية عادلة تمكنهم من حقهم في العيش الكريم، وتحفظ كرامة النساء، وتجنبهم عناء التنقل للعمل في ضيعات بعيدة وفي ظروف غير آمنة.وطالبوا الحكومة بإجراءات عاجلة لفائدة سكان المناطق المتاخمة لجبل مغيلة نظرا لحالة الفقر والعزلة التي يعيشونها، وببرمجة مشاريع تضمن استقرارهم وخاصة انجاز مناطق سقوية، وفق تأكيدهم.كما رفع المحتجون العديد من المطالب الأخرى الخاصة بتحسين الخدمات الصحية، والتزويد بالماء الصالح للشراب، وتقريب الخدمات الإدارية منهم، وتحسين ظروف التنقل من والى وسط المعتمدية.