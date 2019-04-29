الجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة تدعو وزارة المالية الى تمديد العفو الجبائي الى موفي جوان 2019

Lundi 29 Avril 2019



وات

- دعت الجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة، الاثنين، وزارة المالية الى بحث امكانية تمديد آخر اجل للانخراط في العفو لجبائي للتصاريح الغير مودعة و التصاريح التصحيحية والعقود والكتابات الغير مسجلة من 30 أفريل 2019 الى 30 جوان 2019.وعزت الجمعية، في بلاغ أصدرته الاثنين، طلبها الى أن أجل 30 أفريل 2019 " تزامن مع عطلة نهاية الاسبوع ومع الفترة الجبائية من تصاريح الضريبة والتصاريح الشهرية وكذلك تصريح المؤجر والتي يكون فيها الضغط مسلط على الادارة والمهنيين".وشددت على أن هذه الاسباب يمكن ان تعيق اهداف العفو وتحرم خزينة الدولة من موارد مالية اضافية في ظل توفر احصائيات تؤكد وجود نسبة كبيرة من المؤسسات في حالة اغفال ضريبي وتعتبر العفو فرصة لتسوية خطايا التاخير التي أصحبت منذ غرة افريل 2019 جد مجحفة.وأوصت الجمعية المطالبين بالاداء الى ضرورة الامتثال مستقبلا الى الآجال القانونية عند التصريح بالاداءات والضرائب تجنبا لخطايا التاخير الثقيلة وحفاظا على الوضعية الجبائية للمؤسسة.