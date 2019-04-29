رئيس الجمهورية يستقبل رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي

Lundi 29 Avril 2019



باب نات

- استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الاثنين 29 أفريل 2019 بقصر قرطاج، موسى فكي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الذي يزور تونس يومي 29 و30 أفريل الجاري للإشراف على اجتماع أعضاء لجنة الممثلين الدائمين"COREP" لمفوضية الإتحاد الإفريقي الذي يُنظّم أوّل مرة في بلادنا تمهيدا لعقد الاجتماع التنسيقي الأول بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية الذي ستحتضنه النيجر في شهر جويلية 2019.ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, عبّر رئيس الدولة عن شكره لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي على اختيار تونس لاحتضان اجتماع أعضاء لجنة الممثلين الدائمين ونوّه بالجهود التي يبذلها من أجل إعادة هيكلة مؤسسات الاتحاد الإفريقي وإرساء مبادئ الحوكمة والشفافية في تسييرها.وشدّد رئيس الدولة على أهمية البعد الإفريقي لتونس في سياستها الخارجية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في وقت تستعد فيه بلادنا للانضمام إلى مجلس الأمن الدولي كعضو غير دائم للفترة 2019-2020 لتكون بذلك تونس صوت إفريقيا المدافع عن قضايا القارة ومشاغل شعوبها والحريص على مزيد تعزيز التعاون والشراكة بين الإتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة.من جانبه، أكّد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي على تطابق وجهات النظر مع تونس إزاء مختلف القضايا المطروحة على الساحة الإفريقية لا سيما منها تلك المتعلقة بأمن القارة واستقرارها وأبرز أهمية التنسيق الجماعي لحل الصراعات ومعالجة الأزمات التي تعصف ببعض بلدان القارة وفي مقدمتها الأزمة الليبية.حضر المقابلة وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي.