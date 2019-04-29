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قابس: انتخاب بولبابة فرحاتي رئيسا جديدا لبلدية بوشمة

Lundi 29 Avril 2019

Lundi 29 Avril 2019
وات - عقد المجلس البلدي في بوشمة من معتمدية قابس الغربية يوم أمس دورة استثنائية انتخب خلالها بولبابة فرحاتي رئيسا جديدا لهذه البلدية خلفا لمحمد عماد الحاجي الذي استقال من هذه الخطة لأسباب مهنية.

وأحرز بولبابة فرحاتي على 15 صوتا مقابل صوتين لممتاز مامي الذي نافسه على رئاسة المجلس البلدي ببوشمة الذي يتكوّن من 18 عضوا.
من جهة أخرى تم في هذه الجلسة انتخاب مريم فطناسي مساعدا أولا للرئيس وسمير فرحاتي مساعدا ثانيا وباسم عرضاوي مساعدا ثالثا وحمزة عون مساعدا رابعا.


ويذكر أن الانتخابات البلدية في ماي 2018 أسفرت عن توزيع 18 مقعدا للمجلس البلدي على ثلاث قائمات حزبية وهي حركة النهضة (6) حراك تونس الإرادة (4)، وحركة نداء تونس (2)، وثلاث قائمات مستقلّة حصلت كل واحدة منها على مقعدين : الوفاق، التحدي وبوشمّة يد واحدة.

  
  
     
  
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