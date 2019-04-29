منوبة: معلمات يدرسن في الساحة للاحتجاج عن غياب النظافة داخل قاعات مدرسة نهج البلدية

Lundi 29 Avril 2019
وات - قامت عدد من معلمات المدرسة الابتدائية نهج البلدية صبيحة اليوم الاثنين باخراج الطاولات والتدريس في الساحة، احتجاجا منهن عن غياب النظافة داخل القاعات وانتشار الروائح الكريهة والاوساخ، حسب ما افادت به عضو النقابة الاساسية للتعليم الاساسي ايمان القفصي مراسلة (وات) بالجهة.
واضافت ان "الاهمال طال المدرسة وعجز عوني النظافة واحدهما يعمل في الان نفسه حارس ليلي، عن التعهد بنظافة المدرسة التي تضم 12 قاعة وتدرس 920 تلميذا وتلميذة"، واكدت "عدم تحمل المدير المسؤولية بهذا الخصوص وترك الابواب والنوافذ مفتوحة في عطلة اخر الاسبوع، الامر الذي جعلها مرتعا للقطط ولاوساخهم"، وفق قولها.
وبينت ان الوضعية "مزرية، خاصة داخل دورات المياه، نظرا لعدم تعهدها المستمر بمواد النظافة اللازمة فضلا عن عدم ربط دورات القسم التحضيري بقنوات التطهير الامر الذي يدفع التلاميذ الى استعمال نفس الدورات المخصصة للبقية والتي تشكل تهديدا لصحتهم".
واشارت الى ان "المعلمات قمن بالتدريس خارج القاعات احتجاجا منهن على الوضع"، واكدت مطالبتهن المدير "بتحمل مسؤولياته في تامين ادنى الظروف المناسبة لاداء الرسالة التربوية، وذلك بتعهد القاعات بالنظافة وغلق ابوابها ونوافذها اخر الاسبوع، وتنظيم الفضاء، وعدم جعله مفتوحا للاولياء وبشكل مستمر ومزعج للاطار التربوي والتلاميذ".
يشار الى ان المندوب الجهوي للتربية بمنوبة قد حل بالمدرسة، وانصت لمشاغل المعلمات متعهدا بتحسين الوضعية لاحقا والسهر على نظافة المدرسة وتجاوز الاخلالات المسجلة في اقرب الاجال و بالتنسيق مع المدير.
واضافت ان "الاهمال طال المدرسة وعجز عوني النظافة واحدهما يعمل في الان نفسه حارس ليلي، عن التعهد بنظافة المدرسة التي تضم 12 قاعة وتدرس 920 تلميذا وتلميذة"، واكدت "عدم تحمل المدير المسؤولية بهذا الخصوص وترك الابواب والنوافذ مفتوحة في عطلة اخر الاسبوع، الامر الذي جعلها مرتعا للقطط ولاوساخهم"، وفق قولها.
وبينت ان الوضعية "مزرية، خاصة داخل دورات المياه، نظرا لعدم تعهدها المستمر بمواد النظافة اللازمة فضلا عن عدم ربط دورات القسم التحضيري بقنوات التطهير الامر الذي يدفع التلاميذ الى استعمال نفس الدورات المخصصة للبقية والتي تشكل تهديدا لصحتهم".
واشارت الى ان "المعلمات قمن بالتدريس خارج القاعات احتجاجا منهن على الوضع"، واكدت مطالبتهن المدير "بتحمل مسؤولياته في تامين ادنى الظروف المناسبة لاداء الرسالة التربوية، وذلك بتعهد القاعات بالنظافة وغلق ابوابها ونوافذها اخر الاسبوع، وتنظيم الفضاء، وعدم جعله مفتوحا للاولياء وبشكل مستمر ومزعج للاطار التربوي والتلاميذ".
يشار الى ان المندوب الجهوي للتربية بمنوبة قد حل بالمدرسة، وانصت لمشاغل المعلمات متعهدا بتحسين الوضعية لاحقا والسهر على نظافة المدرسة وتجاوز الاخلالات المسجلة في اقرب الاجال و بالتنسيق مع المدير.
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Par:slimene (France )
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