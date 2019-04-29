احالة احد الاعوان مطار تونس قرطاج على القضاء بسبب سرقة حقائب المسافرين

Lundi 29 Avril 2019
باب نات - جلبت ظهر اليوم الاثنين الوحدات الأمنية الى الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس عون بمطار تونس قرطاج مكلف بالعمل في قسم نقل حقائب المسافرين وجهت له تهمة السرقة وذلك أثر القبض عليه متلبسا بسرقة حذاء رياضي وعلبة حلويات ومضخم صوت من حقيبة أحد المسافرين بعد أن فتحها ...
باستنطاق المتهم انكر ما نسب إليه وتراجع في اعترافاته المسجلة عليه بحثا بالرغم من مجابهة القاضية له بالمحجوز وباعترافاته ...
وقد قررت المحكمة التصريح بالحكم في القضية أثر الجلسة...
باستنطاق المتهم انكر ما نسب إليه وتراجع في اعترافاته المسجلة عليه بحثا بالرغم من مجابهة القاضية له بالمحجوز وباعترافاته ...
وقد قررت المحكمة التصريح بالحكم في القضية أثر الجلسة...
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Par:slimene (France )
Sur: موقع France info : قاعدة أمريكية في تونس مقابل صفقة طائرات حربية ، وهذه هويّة مرشح الرئاسية المدعوم من واشنطن حسب موند أفريك