احالة احد الاعوان مطار تونس قرطاج على القضاء بسبب سرقة حقائب المسافرين

Lundi 29 Avril 2019



باب نات

- جلبت ظهر اليوم الاثنين الوحدات الأمنية الى الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس عون بمطار تونس قرطاج مكلف بالعمل في قسم نقل حقائب المسافرين وجهت له تهمة السرقة وذلك أثر القبض عليه متلبسا بسرقة حذاء رياضي وعلبة حلويات ومضخم صوت من حقيبة أحد المسافرين بعد أن فتحها ...باستنطاق المتهم انكر ما نسب إليه وتراجع في اعترافاته المسجلة عليه بحثا بالرغم من مجابهة القاضية له بالمحجوز وباعترافاته ...وقد قررت المحكمة التصريح بالحكم في القضية أثر الجلسة...