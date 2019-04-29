6 اشهر سجنا في حق رب عائلة سرق الة رحي من مغازة

Lundi 29 Avril 2019



باب نات

- مثل ظهر اليوم الاثنين فى حالة إيقاف امام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس موقوف في العقد الخامس من العمر وجهت له تهمة السرقة بسبب ضبطه من قبل اعوان مغازة بجهة باردو وهو يسرق الة رحي ...باستنطاق المتهم اعترف بالجرم المنسوب إليه وبين انه أب لثلاثة أطفال وطلب التخفيف عنه قدر الإمكان المحكمة قررت بعد المفاوضة الحينية الحكم عليه ب6اشهر سجنا ...