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4سنوات سجنا في حق سلفي خطط مع داعشي ألقى عليه القبض في ايطاليا للقيام بأعمال ارهابية في روما

Lundi 29 Avril 2019

Lundi 29 Avril 2019
باب نات - اصدرت ليلة الجمعة الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ب4سنوات سجنا في حق عنصر سلفي وجهت له وهم استعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم ارهابية ضد بلد آخر ومواطنيه والعزم المقترن بعمل تحضيري على توفير اسلحة ومتفجرات وذلك أثر تورطه بالتخطيط رفقة داعشي في ايطاليا للقيام بأعمال ارهابية فيها وبالتحديد في روما وللغرض ادلى المتهم البيعة لزعيم تنظيم داعش الارهابي ثم أنطلق في التدريب على استعمال المتفجرات داخل منزله وعبر الانترنيت كما ظل لاربعة اشهر في غرفته لا يغادرها ألا ان الوحدات الأمنية في ايطاليا القت القبض على العنصر الداعشي داخل إحدى مدنها فدلهم على هوية المتهم فاعلمت السلطات الايطالية السلطات التونسية عنه فتم القبض عليه واعترف بما نسب إليه ..


  
  
     
  
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