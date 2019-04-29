وزارة التربية: تحجير اصطحاب الاجهزة الكترونية الى مراكز امتحان الباكالوريا وعقوبات تصل الى الغاء الدورة والحرمان من الترسيم لمدة 5 سنوات

Lundi 29 Avril 2019
وات - اعلن المدير العام للامتحانات بوزارة التربية، عمر الولباني، الاثنين، عن اتخاذ اجراءات جديدة تتعلق بتحجير اصطحاب الاجهزة الكترونية (الهاتف الجوال واللوحة الرقمية والحاسوب والساعة الالكترونية والقلم الالكتروني)، الى مراكز امتحان الباكالوريا ما عدا الالة الحاسبة التي يجب ان تكون مؤشرة.
واضاف، لدى حضوره اطلاق حملة تحسيسية موجهة الى تلاميذ السنة الرابعة ثانوي بالمعهد الصادقي، "ان كل مخالفة لهذا الاجراء تعتبر محاولة غش يعاقب مرتكبها بالغاء الدورة وتحجير الترسيم لمدة 5 سنوات مع الرفت من جميع المؤسسات التربوية العمومية".
وافاد الولباني ان الغاية الاساسية من هذه الحملات تتمثل في تحسيس التلاميذ على مدى اسبوع كامل بكل معاهد الجمهورية بكيفية الاستعداد لاجراء الامتحانات نفسيا ومنهجيا وبدنيا وتعريفهم بالاجراءات الجديدة المتعلقة بمنع اصطحاب الاجهزة الالكترونية، بالاضافة الى طرح استفساراتهم وشواغلهم بتاطير من مديري المعاهد والمستشارين في الاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي.
كما اكد ان الحملة اطلقت لتجنب الغش، مشيرا الى ان السنة الفارطة وقع تسجيل رقم قياسي في حالات الغش (975 حالة)، داعيا الاولياء الى معاضدة مجهود وزارة التربقية في التوعية وتحسيس ابنائهم بضرورة التقيد باجراءات عدم اصطحاب الاجهزة الالكترونية.
ولفت الى اهمية مثل هذه الحملات التحسيسية التي انطلقت من خلال الاجتماعات التحسيسية بالتلاميذ في المعاهد والعرض الرقمي وتوزيع جذاذات تتعلق بالاجراءات الجديدة على التلاميذ وتثبيت المعلقات واللافتات بالمعاهد، بالاضافة الى عرض ومضات تحسيسية بشاشة التلفزة وارسال الارسليات القصيرة لتذكير المرشحين بضرورة التقيد بالاجراءات الخاصة بالغش.
وفي جانب اخر، افاد الولباني ان امتحانات البكالوريا التطبيقية والشفاهية تنطلق يوم 23 ماي لتتواصل الى غاية يوم 1 جوان 2019.
واضاف انه بعد اجراء "البكالوريا البيضاء" ونهاية اختبارات اخر السنة للتربية البدنية، سينطلق اجراء الدفعة الثانية من الاختبارات التطبيقية والشفاهية التي تضم الاعلامية وخورزميات البرمجة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والتربية الموسيقية والتربية المسرحية ، مضيفا انها جزء لا يتجزا من امتحانات البكالوريا.
واضاف، لدى حضوره اطلاق حملة تحسيسية موجهة الى تلاميذ السنة الرابعة ثانوي بالمعهد الصادقي، "ان كل مخالفة لهذا الاجراء تعتبر محاولة غش يعاقب مرتكبها بالغاء الدورة وتحجير الترسيم لمدة 5 سنوات مع الرفت من جميع المؤسسات التربوية العمومية".
وافاد الولباني ان الغاية الاساسية من هذه الحملات تتمثل في تحسيس التلاميذ على مدى اسبوع كامل بكل معاهد الجمهورية بكيفية الاستعداد لاجراء الامتحانات نفسيا ومنهجيا وبدنيا وتعريفهم بالاجراءات الجديدة المتعلقة بمنع اصطحاب الاجهزة الالكترونية، بالاضافة الى طرح استفساراتهم وشواغلهم بتاطير من مديري المعاهد والمستشارين في الاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي.
كما اكد ان الحملة اطلقت لتجنب الغش، مشيرا الى ان السنة الفارطة وقع تسجيل رقم قياسي في حالات الغش (975 حالة)، داعيا الاولياء الى معاضدة مجهود وزارة التربقية في التوعية وتحسيس ابنائهم بضرورة التقيد باجراءات عدم اصطحاب الاجهزة الالكترونية.
ولفت الى اهمية مثل هذه الحملات التحسيسية التي انطلقت من خلال الاجتماعات التحسيسية بالتلاميذ في المعاهد والعرض الرقمي وتوزيع جذاذات تتعلق بالاجراءات الجديدة على التلاميذ وتثبيت المعلقات واللافتات بالمعاهد، بالاضافة الى عرض ومضات تحسيسية بشاشة التلفزة وارسال الارسليات القصيرة لتذكير المرشحين بضرورة التقيد بالاجراءات الخاصة بالغش.
وفي جانب اخر، افاد الولباني ان امتحانات البكالوريا التطبيقية والشفاهية تنطلق يوم 23 ماي لتتواصل الى غاية يوم 1 جوان 2019.
واضاف انه بعد اجراء "البكالوريا البيضاء" ونهاية اختبارات اخر السنة للتربية البدنية، سينطلق اجراء الدفعة الثانية من الاختبارات التطبيقية والشفاهية التي تضم الاعلامية وخورزميات البرمجة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والتربية الموسيقية والتربية المسرحية ، مضيفا انها جزء لا يتجزا من امتحانات البكالوريا.
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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