علي سعيد يتسلّم مهامه رسميا واليا على جهة بن عروس

Lundi 29 Avril 2019



وات

- تم صباح اليوم الإثنين تنصيب علي سعيد، واليا جديدا على جهة بن عروس، خلفا لعبد اللطيف الميساوي وذلك خلال موكب رسمي انتظم بمقر الولاية وأشرف عليه وزير الداخلية هشام الفراتي الذي ذكّر بهذه المناسبة بالمهام الأساسية للوالي.وقال الويزر إنها تتمثل بالخصوص في "الإنصات لمشاغل المواطنين بالجهة ومتابعة مشاريع التنمية وخاصة المشاريع المعطلة منها، إلى جانب الوقوف على نفس المسافة من كل الحساسيات السياسية والحزبية والعمل في تناغم وضمن فريق عمل موسع مع ممثلي السلطة المحلية ورؤساء الإدارات والمصالح الجهوية، فضلا عن متابعة الوضع الأمني العام واستتبابه بالجهة، بالتعاون مع المؤسسة الأمنية بمختلف تشكيلاتها".من جهته لاحظ والي بن عروس السابق أن استمراره في هذه الخطة ببن عروس، لمدة 5 سنوات مع ثلاث حكومات متعاقبة، يعود إلى "العمل الجدي والإنضباط وتكريس منهج تشاركي في التعامل، سواء على مستوى أخذ القرار أو في حل كل المشاغل العالقة".أما الوالي الجديد فقد عبّر عن استعداده الكلي "لمواصلة العمل بالعزيمة ذاتها وتحمّل المسؤولية على رأس السلطة الجهوية ببن عروس والتفاعل مع كل الحساسيات السياسية وممثلي المنظمات الوطنية وشبكة المجتمع المدني الناشطة بالجهة والإستماع إلى مشاغل المواطنين، من خلال مقاربة تشاركية لدفع التنمية بالجهة وإيجاد الحلول لمختلف المشاغل".وكان رئيس الحكومة، قرّر مؤخرا، نقلة علي سعيد بمثل خطته من ولاية سليانة إلى ولاية بن عروس، خلفا لعبد اللطيف الميساوي الذي استكمل كقاض فترة إلحاقه القانونية بوزارة الداخلية، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 40 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة.