سيدي بوزيد: احتجاجات مطالبة بحق السبالة والمناطق المتاخمة للجبل في تنمية تضمن كرامة الإنسان

Lundi 29 Avril 2019



وات

- خرج عدد من اهالي معتمدية السبالة بولاية سيدي بوزيد اليوم الاثنين في مسيرة احتجاجية سلمية جابت شوارع المدينة، مطالبة بحق المنطقة في تنمية عادلة تضمن كرامة الإنسان ولا تسمح بتكرر حوادث المرور القاتلة في حق عملة القطاع الفلاحي.وبين عضو الاتحاد المحلي للشغل بالسبالة علي محمدي في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة ان هذه المسيرة "تأتي في إطار الإضراب العام الاحتجاجي ترحما على أرواح ضحايا حادث منطقة "الشارع" الذي اودى بحياة 12 شخصا من بينهم عدد من العاملين والعاملات في قطاع الفلاحة بالاضافة الى 20 جريحا".واكد محمدي ان "الوضع في معتمدية السبالة وخاصة المناطق المتاخمة لجبل مغيلة يتطلب تدخلا عاجلا لإنقاذ المتساكنين من حالة الفقر والعزلة التي يعيشونها".وتم غلق الطريق الرابطة بين تونس وسبيطلة على مستوى مدرسة مغيلة من طرف سكان البلاهدية احتجاجا على الوضع الذي يعيشونه، كما طالب المحتجون بضرورة إيجاد حلول عاجلة لمنطقتهم التي فقدت نساءها ورجالها وتمكينهم من مشاريع تضمن لهم حياة كريمة.