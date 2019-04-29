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وزير العدل يشارك في أشغال الاجتماع 64 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية

Lundi 29 Avril 2019

Lundi 29 Avril 2019
يشارك وزير العدل محمد كريم الجموسي بداية من أمس الأحد و اليوم الاثنين 29 أفريل الحالي في أشغال الاجتماع 64 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الملتئم بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. وينظر الاجتماع في عدد من التوصيات المتعلقة بالمجال القضائي و خاصة منها تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب و تنسيق الجهود للتصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود.

كما تمّ خلال الاجتماع التأكيد على تعزيز التعاون بين أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب و على أهمية النتائج المحققة نتيجة التنسيق الدائم بين المجلسين والذي يعد نموذجا يحتذى به في العمل التكاملي و التنسيقي العربي والذي أفضى إلى التوقيع المشترك على عدد من الاتفاقات العربية ذات الشأن القضائي والأمني.


ويذكر أن تونس شهدت يومي 03 و 04 مارس انعقاد الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية و الذي تضمن جدول أعماله تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية .


  
  
     
  
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