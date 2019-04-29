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تأسيس حزب جديد تحت إسم ''حزب حركة شباب تونس الوطني''

Lundi 29 Avril 2019

Lundi 29 Avril 2019
وات - أعلنت مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان اليوم الإثنين، عن تأسيس حزب سياسي جديد أُطلق عليه اسم "حزب حركة شباب تونس الوطني" يرأسه ثامر بديده ووفق بلاغ صادر عن مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية اصبح العدد الجملي للأحزاب السياسية 218 حزبا.

كما جاء في البلاغ أن تأسيس هذا الحزب الجديد، تم وفقا لمقتضيات المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية.


  
  
     
  
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