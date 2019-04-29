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أريانة: إستقالة جماعية للمجلس البلدي بسكرة

Lundi 29 Avril 2019

Lundi 29 Avril 2019
قدم 20 مستشارا بالمجلس البلدي بسكرة من ولاية أريانة، اليوم الإثنين، إستقالتهم.

وأفاد رئيس لجنة الإعلام في المجلس المذكور أيمن بن صالح أن الإستقالة بسبب ما وصفوه ب"تفرد رئيسة المجلس بالرأي وعدم إيفائهم بوعودهم الإنتخابية".


  
  
     
  
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