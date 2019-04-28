سيدي بوزيد: تعرض الواحة الجبلية ''عين هداج'' بمنزل بوزيان الى حريق جزئي

Dimanche 28 Avril 2019



وات

- تعرضت ظهر اليوم الاحد الواحة الجبلية "عين هداج" بمنزل بوزيان الى حريق جزئي لا تزال أسبابه الى حد الان مجهولة حسب ما أكدته مصادر من الحماية المدنية لمراسل وكالة تونس افريقيا للانباء .وقد اتى الحريق على عدد من ألاشجار الغابية والنخيل والغابات بالواحة قبل ان تتمكن وحدات الحماية المدنية من اخماده بالتعاون مع عدد من شباب الجهة.ويوجد بالواحة التي تبلغ مساحتها حوالي هكتارين وتتمركز بين جبلين عدد من أشجار النخيل والغابات وعين ماء جارية وحمام طبيعي ومقام الولي الصالح محمد هداج.يشار الى انه تم خلال الأيام الماضية تنظيم حملات شارك فيها شباب الجهة لتنظيف الواحة وتركيز حاويات نظافة استعدادا لإقامة الدورة الأولى لتظاهرة "أيام الواحة الجبلية عين هداج للثقافة والفنون والتخييم" منتصف شهر جويلية القادم كما تمت برمجة حملة أخرى كان من المفروض ان تقام غرة ماي القادم يتم خلالها تركيز حاويات نظافة ولوحات ارشادية تحث على النظافة والمحافظة على البيئة.وقد طالب الأهالي السلط الأمنية ووالي ومعتمد الجهة بفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق ومحاسبة المتورطين فيه ان كان بفعل فاعل.