Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Lessah Faker  

فوزي اللومي يعلن استقالته من نداء تونس

Dimanche 28 Avril 2019

Dimanche 28 Avril 2019
أعلن القيادي في حركة نداء تونس فوزي اللومي في تدوينة على صفحته الرسمية على الفايسبوك اليوم الأحد 28 أفريل 2019 عن استقالته من نداء تونس.

وقال اللومي في تدوينة بعنوان "رسالة إلى الأصدقاء'' أنه اتخذ القرار بعد تفكير طويل لأنه لا يمكن أن يضيع مزيدا من الوقت في الصراعات والشقوق والعبث السياسي في وقت تعيش فيه البلاد أوضاع صعبة."


يلتحق بحزب البديل التونسي

وكان حزب البديل التونسي أعلن يوم الجمعة عن التحاق فوزي اللومي بالحزب.

وأكّد الحزب في بيان له انّ اللومي سيتولى رئاسة المكتب السياسي بداية من غرّة ماي 2019 ، مؤكّدا أنه شخصية وطنية تحظى بالثقة وسيكون له إشعاع في دفع مسيرة البديل التونسي وتدعيم هياكله القيادية بما يطوّر اداءه الميداني ويدعم استعداده للمحطات السياسية القادمة.

يذكر أنّ فوزي اللومي قيادي بحركة نداء تونس وفاز خلال المؤتمر الأخير للنداء بعضوية المكتب السياسي للحركة قبل أن تنشب بين المؤتمرين خلافات بشأن هذه القائمة انجرّ عنها انبثاق قيادتين للحزب الأولى بقيادة سفيان طوبال والثانية بقيادة حافظ قايد السبسي.

  
  
     
  
cadre-727b30493fa927815239b3c6815e9961-2019-04-28 21:10:13






1 de 1 commentaires pour l'article 181383

MedTunisie  (Tunisia)  |Dimanche 28 Avril 2019 à 21h 35m |           
لم يستطيع ان يقاوم اكثر في قذارة الطرابلسية الجدد



En continu

الأحد 28 أفريل 2019 | 22 شعبان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:32 19:07 16:02 12:24 05:28 03:51
16°
 15° % 67 :الرطــوبة
تونــس 12°
5.7 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
15°-1222°-1221°-1121°-1226°-14
  • Avoirs en devises
    13198,7

  • (26 avril)
  • Jours d'importation
    77
  •              1 € = 3,36288 DT        1$ =2,99790 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 avril)   337,2 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1556486719|181383 1643|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires