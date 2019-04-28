فوزي اللومي يعلن استقالته من نداء تونس

Dimanche 28 Avril 2019
أعلن القيادي في حركة نداء تونس فوزي اللومي في تدوينة على صفحته الرسمية على الفايسبوك اليوم الأحد 28 أفريل 2019 عن استقالته من نداء تونس.
وقال اللومي في تدوينة بعنوان "رسالة إلى الأصدقاء'' أنه اتخذ القرار بعد تفكير طويل لأنه لا يمكن أن يضيع مزيدا من الوقت في الصراعات والشقوق والعبث السياسي في وقت تعيش فيه البلاد أوضاع صعبة."
يلتحق بحزب البديل التونسي
وكان حزب البديل التونسي أعلن يوم الجمعة عن التحاق فوزي اللومي بالحزب.
وأكّد الحزب في بيان له انّ اللومي سيتولى رئاسة المكتب السياسي بداية من غرّة ماي 2019 ، مؤكّدا أنه شخصية وطنية تحظى بالثقة وسيكون له إشعاع في دفع مسيرة البديل التونسي وتدعيم هياكله القيادية بما يطوّر اداءه الميداني ويدعم استعداده للمحطات السياسية القادمة.
يذكر أنّ فوزي اللومي قيادي بحركة نداء تونس وفاز خلال المؤتمر الأخير للنداء بعضوية المكتب السياسي للحركة قبل أن تنشب بين المؤتمرين خلافات بشأن هذه القائمة انجرّ عنها انبثاق قيادتين للحزب الأولى بقيادة سفيان طوبال والثانية بقيادة حافظ قايد السبسي.
وقال اللومي في تدوينة بعنوان "رسالة إلى الأصدقاء'' أنه اتخذ القرار بعد تفكير طويل لأنه لا يمكن أن يضيع مزيدا من الوقت في الصراعات والشقوق والعبث السياسي في وقت تعيش فيه البلاد أوضاع صعبة."
يلتحق بحزب البديل التونسي
وكان حزب البديل التونسي أعلن يوم الجمعة عن التحاق فوزي اللومي بالحزب.
وأكّد الحزب في بيان له انّ اللومي سيتولى رئاسة المكتب السياسي بداية من غرّة ماي 2019 ، مؤكّدا أنه شخصية وطنية تحظى بالثقة وسيكون له إشعاع في دفع مسيرة البديل التونسي وتدعيم هياكله القيادية بما يطوّر اداءه الميداني ويدعم استعداده للمحطات السياسية القادمة.
يذكر أنّ فوزي اللومي قيادي بحركة نداء تونس وفاز خلال المؤتمر الأخير للنداء بعضوية المكتب السياسي للحركة قبل أن تنشب بين المؤتمرين خلافات بشأن هذه القائمة انجرّ عنها انبثاق قيادتين للحزب الأولى بقيادة سفيان طوبال والثانية بقيادة حافظ قايد السبسي.
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Par:MedTunisie (Tunisia )
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