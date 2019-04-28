عبير موسي: عديد الأطراف السياسية تتعمد الركوب على الأحداث واستغلالها لغايات ضيقة

Dimanche 28 Avril 2019



وات

- أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أن عديد الأطراف السياسية تتعمد الركوب على الأحداث واستغلالها لغايات ضيقة، مشيرة الى أن قرارها إلغاء مظاهر الاحتفال على إثر حادث المرور الأليم الذي جد أمس السبت بمنطقة السبالة بسيدي بوزيد وخلف وفاة 12 شخصا، لا يعني أن حزبها يستثمر في أحزان المواطن، على حد قولها.وانتقدت موسي، خلال اجتماع شعبي لحزبها انعقد ظهر اليوم الأحد بولاية سليانة، التصريحات التي أدلت بها نزيهة العبيدي وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السّن أمس السبت، والتي قالت فيها "إن الحكومة لا تتحمل مسؤولية حادث السبالة"، معتبرة أن هذه التصريحات لا تليق بحكومة تحرص على حماية حقوق مواطنيها، وتراعي مشاعر عائلات ضحايا الحادث.واعتبرت من جهة أخرى، أن ما تعرضت له أمس السبت خلال زيارتها لمعتمدية كسرى من ولاية سليانة (رفع شعار ديقاج في وجهها)، لن يثنيها عن مواصلة زيارتها الى كامل ربوع الولاية، خاصة وأن من قام برفع شعار "ديقاج" هم أطفال تمت دمغجتهم ولا تتجاوز اعمارهم 15 سنة، وفق تقديرها.كما استعرضت خلال الاجتماع أبرز ملامح برنامجها الانتخابي، الذي قالت إنه يرتكز على مبدأ القرب من المواطن للوقوف على مشاغله خاصة في العمادات، معربة عن ثقتها بالفوز في الانتخابات التشريعية المقبلة دون الحاجة الى التمويلات الأجنبية، لا سيما وأن حزبها كان تصدر نتائج الانتخابات البلدية بمركز المدينة بولاية سليانة بنسبة 26.1 بالمائة.وأكدت أن ولاية سليانة يمكن أن تكون وجهة سياحية، خاصة من خلال تدعيم السياحة الجبلية بكل من معتمديتي كسرى ومكثر، بما يتيح توفير عدة مواطن شغل، مشددة على ضرورة التسريع في اعادة تهيئة المسالك الفلاحية، فضلا عن امكانية انشاء مصانع للرخام خاصة وأن الجهة تتوفر على 1800 مادة انشائية.واعتبرت أن تقدم أشغال الطريق الوطنية رقم 4 بين الفحص وسليانة من شأنه أن يدعم الجهة اقتصاديا، خاصة وأنها تمثل أحد أضلع إقليم الشّمال الغربي الأربعة، وتتميّز عن الولايات الثّلاث الأخرى (باجة و جندوبة و الكاف) بموقعها الاستراتيجيّ، وتتوسّط سبع ولايات (زغوان وباجة وجندوبة والكاف والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان)، فضلا عن انها تربط بين ثلاثة أقاليم اقتصاديّة هي الشّمال الغربي والشّمال الشّرقي والوسط.وبخصوص الحوار الوطني للنقل المقرر اختتامه يوم 3 ماي القادم، بهدف معالجة المشاكل التي يعانيها منها القطاع، قالت موسى في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، إن الحوارات الوطنية لا تهم المواطن في شيء، بل هو في حاجة الى دولة تراقب كل المسالك وتتخذ إجراءات في مجال النقل لتفادي الكوارث وحوادث الطريق القاتلة.يذكر أن الإجتماع الشعبي للحزب، الذي حضره عدد هام من أنصاره ومناضليه من مختلف معتمديات سليانة، يندرج في اطار الزيارات الميدانية التي يؤديها الحزب الى مختلف جهات البلاد للتعريف بتوجهاته وأبرز ملامح برنامجه الانتخابي.وكانت رئيسة الحزب عبير موسى قد زارت أمس السبت كل من معتمديات قعفور وكسرى وبوعرادة.