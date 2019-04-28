قافلة طبية متعددة الاختاصاصات تحل بجربة اجيم وسط إقبال كبير للمواطنين

Dimanche 28 Avril 2019



وات

- حلت اليوم الاحد قافلة طبية متعددة الاختصاصات بمنطقة جربة اجيم، ضمن جولة بجزيرة جربة شملت امس السبت منطقة غيزن، لتتواصل الرحلة بين جهات أخرى وتكون الوجهة المقبلة منطقة عمدون وعين دراهم وطبرقة، ثم تعود الى ولاية مدنين بمنطقة بوغرارة، حسب الدكتور فرحات بن عياد المختص في أمراض السرطان ومؤسس الجمعية التونسية لمكافحة السرطان.واعتبر بن عياد ان مثل هذه القوافل مهمة في التحسيس والتوعية والتشخيص المبكر، مشددا على ضرورة وعي المواطن بتجنب عدة سلوكيات غذائية من شانها ان تضر بالصحة.وأكد نجاح مثل هذه القوافل في استكشاف حالات يتم متابعتها في مناطق تقل فيها عدة اختصاصات دقيقة والوصول اليها يتطلب امكانيات مادية احيانا وطول مسافات في احيان اخرى. وأضاف ان هذه القافلة المنتظمة ببادرة من الفرع المحلي للهلال الأحمر التونسي وجمعية اللقاء الثقافي والجمعية التونسية لمكافحة السرطان، تتنزل في اطار نشاط انساني وتحسيسي يهدف الى تقريب الخدمات من المرضى وخاصة طب الاختصاص، الذي يبقى محدودا في مثل هذه المنطقة ويتطلب من المريض تنقلا الى مؤسسات استشفائية اخرى ومواعيد طويلة تصل الى 6 أشهر، حسب المواطنين الذين اقبلوا بكثافة اليوم بعدد تجاوز 500 مريض سجلوا في مختلف الاختصاصات بأكثر من فرد من كل عائلة لاغتنام فرصة نادرا ما تتوفر في هذه المنطقة التي لا يتواجد بها سوى مستشفى محلي لا يحمل اي طب اختصاص باستثناء عيادات في الطب العام او الأسنان.وشارك في هذه القافلة عدة أطباء من تونس ومن الجهة في اختصاصات متعددة منها الأورام والتصوير الطبي والجهاز الهضمي والطب الباطني والأسنان والعيون وتقصي سرطان الثدي وعنق الرحم وطب النساء والتوليد وطب الأطفال والامراض الجلدية، من اجل تقديم الخدمات الصحية للمواطنين الذين يصعب عليهم التحول الى مستشفيات اخرى ما جعل الاقبال هاما وغير متوقع، وفق الدكتور عادل المزداري رئيس الفرع المحلي للهلال الأحمر التونسي.وتضمنت القافلة ورشات في تقصي السكري وضغط الدم قبل العلاج وكذلك تقصي نقص النظر لدى الأطفال بالخصوص، وفق الدكتور المزداري.وشدد المواطنون على ضرورة ان تتواصل مثل هذه المبادرات امام غياب طب الاختصاص في منظومة الصحة العمومية بهذه المعتمدية وما يتطلبه العلاج من عناء للتنقل وتكاليف باهضة مطالبين الجمعية التونسية لمكافحة السرطان ببعث فرع لها بالمنطقة او بالجزيرة امام انتشار مرض السرطان وتطور جهود الجمعية وطنيا في التكفل بعديد الحالات التي تصل الى 1200 حالة في السنة.