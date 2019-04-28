سيدة الونيسي: سيتم متابعة وتنفيذ مشاريع التلاميذ المقدمة في إطار الملتقى النموذجي لريادة الأعمال بالوسط المدرسي

Dimanche 28 Avril 2019



وات

- أكدت وزيرة التكوين المهني والتشغيل سيدة الونيسي، لدى إشرافها اليوم الأحد بمدينة العلوم بتونس، على تظاهرة "الاستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة: الملتقى النموذجي لريادة الأعمال بالوسط المدرسي"، أنه سيتم متابعة وتنفيذ المشاريع الواعدة التي قدمها أطفال المدارس والإعداديات والمعاهد خلال الملتقى، خاصة منها تلك المقدمة من تلاميذ الأقسام النهائية (البكالوريا).وأفادت الوزيرة، بأن الهدف الأساسي من هذه التظاهرة، هو خلق ثقافة ووعي جديدين لدى الناشئة، لتعزيز ملكة الابتكار والخلق والإبداع والمبادرة الخاصة في مختلف المجالات، مشيرة إلى أنه سبق هذه التظاهرة توقيع اتفاقية في شهر مارس الماضي مع وزارة التربية، للعمل مع المدارس والإعداديات والمعاهد والتعاون مع مكونات المجتمع المدني للرقي بالوعي المجتمعي لدى الأطفال.من جهته، بين أسامة حمدي رئيس جمعية "أطفال علماء" (شريك في التظاهرة)، أن الجمعية التي تكونت منذ 8 سنوات تعمل على تنمية المهارات التواصلية والقيادية للأطفال، فضلا عن تنمية جانبهم المعرفي والسلوكي، مؤكدا أن الأطفال يحتاجون فقط إلى التحفيز والاهتمام والإيمان بمواهبهم وقدراتهم على الابتكار في المجالات العلمية والبيئية وغيرها.وأضاف أن هذا المشروع، انطلق من مدارس واعداديات ومعاهد تونس الكبرى، وسيتوسع ليشمل مختلف المؤسسات التربوية بكل مناطق الجمهورية، مؤكدا أن بعض الأطفال أوجدوا حلولا لمشاكل يومية نعيشها، وأن البحث متواصل عن ممولين لهذه المشاريع الريادية.يشار إلى أنه من بين المشاريع المقدمة من أطفال المعاهد مشاريع لرسكلة النفايات وإنتاج الطاقة النظيفة ومشاريع مشاتل لزراعة نباتات طبية.يذكر أن هذه التظاهرة نظمتها كل من وزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة التربية وجمعية "أطفال علماء" بدعم من برنامج الأمم المتحدة الانمائي.