ورشة مفتوحة لإطلاق برنامج توزر المدينة الواحة الذكية

Dimanche 28 Avril 2019



وات

- حطت القافلة الوطنية للمدن الذكية صباح الاحد بولاية توزر، بتنظيم ورشة مفتوحة من أجل التفكير في خصوصيات توزر المدينة الذكية، من اجل إطلاق برنامج توزر المدينة الواحة الذكية، وذلك ببادرة من الجمعية التونسية للمدن الذكية وبحضور عدة أطراف ذات علاقة من بلديات ومجتمع المدني.وبين رئيس الجمعية التونسية للمدن الذكية برهان الذوادي أن فكرة المدن الذكية تركز على كيفية التصرف في المجال الترابي لضبط استراتيجية في أفق 2050 بإنجاز التخطيط العمراني واستعمال التكنولوجيا لتحسين حياة المواطن، مضيفا أن الورشة ناقشت مجموعة من الأفكار لتنفيذ برنامج توزر المدينة الذكية وتوزر الواحة الذكية باعتبار أن لها خصوصيات تشترك فيها مع بقية مدن الجهة وحتى المجاورة في الولايات القريبة.وقال إن الهدف هو تغيير النظرة للجنوب الغربي التونسي (ولايات قفصة وتوزر وقبلي) حتى تتمكن المدن في هذه الجهات من خلق انموذج اقتصادي جديد بعدم التركيز على القطاعات الاقتصادية ذاتها والتفكير في أنشطة تحقق لها التنمية المستدامة وتنظيم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الولايات الجزائرية المجاورة.ولتحقيق هذه الأهداف تم التعريف بالمدن الذكية في العالم وبعض التجارب المنجزة في تونس على غرار مدينة بنزرت بغاية وضع المدن التونسية في مسار المدن الذكية وإعطاء الفرصة لسكانها لاختيار خصوصية مدنهم ونوعية المشاريع والأنشطة التي تتماشى معهم، وفق ما بينه الذوادي موضحا أن مجموعة من الهياكل تعتبر شريكة في هذا البرنامج من بينها البريد التونسي واتصالات تونس وستكون مختلف الأفكار والمقترحات الواردة في الورشة محل اهتمام من الدولة لإدراجها ضمن استراتيجياتها التنموية القادمة.وتناولت الورشة بعض المواضيع الخصوصية منها المعمار وخاصة الميزة المعمارية لمدينة توزر والفلاحة في مدن توزر وتداخل المجال الحضري بالواحة في أغلب مدن الجهة وطرق حسن التصرف في هذا المجال.وتساهم بذلك برامج المدن الذكية في تحسين نوعية الحياة للمواطن كما تمكن من التصرف الجيد في الموارد المائية وتحسين المحاصيل الزراعية.