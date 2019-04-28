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وزير الدّاخلية يستقبل نظيره بحكومة الوفاق الوطني الليبية

Dimanche 28 Avril 2019

Dimanche 28 Avril 2019
باب نات - ستقبل صباح اليوم الأحد 28 أفريل 2019 وزير الداخلية "هشام الفوراتي"، نظيره بحكومة الوفاق الوطني الليبية"فتحي باشاغا" الذي أطلعه على آخر تطورات الوضع الأمني على الساحة الليبية.

ووفق بلاغ لوزارة الداخلية , جدد وزير الداخلية "هشام الفوراتي" خلال هذا اللقاء تأكيده على موقف تونس الداعي إلى الوقف الفوري للاقتتال مراعاة للمصلحة الوطنية العليا لليبيا، مشددا على المحافظة على المسار السياسي كسبيل أوحد لحلّ الأزمة ومعربا عن مواصلة دعم تونس للجهود الأممية لإيجاد تسوية سياسية شاملة تقوم على التوافق بين كافة الأطراف بما يحفظ أمن واستقرار وسيادة ليبيا.



وفي 4 أفريل الجاري، أطلق قائد الجيش بالشرق خليفة حفتر عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت رفضا واستنكارا دوليين.

ولم تحقق العملية العسكرية حتى اليوم أي تقدم ملموس على الأرض، ولاقت عدة انتكاسات أيضا في بعض المناطق.

ومنذ 2011، تعاني ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليا في طرابلس (غرب)، وقائد الجيش بالشرق خليفة حفتر.

  
  
     
  
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