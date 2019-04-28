ايرادات الخطوط التونسية ترتفع بنسبة 7 بالمائة خلال الربع الاول من 2019 في ظل مديونية فاقت 1000 مليون دينار

Dimanche 28 Avril 2019
وات - كشفت الخطوط التونسية أن عائداتها ، خلال الربع الاول من سنة 2019 ، ارتفعت بنسبة 7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 وبلغت 304 مليون دينار في وقت لا تزال ديونها في حدود 1078 مليون دينار.
وأضافت الشركة، في بيانات نشرتها على موقع بورصة الاوراق المالية بتونس، ان عدد المسافرين على متن طائراتها ارتفع خلال الربع الاول من سنة 2019 بنسبة 1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 .
وأرجعت الشركة ارتفاع عدد المسافرين الذي بلغ 01 مليون و 297 الف مسافر، الى ارتفاع عدد مسافري الرحلات المنتظمة والاضافية الى 758 الف مسافر مقابل 753 الف مسافر خلال نفس الفترة من الربع الاول من سنة 2018 .
ونقلت الخطوط التونسية عبر أسطولها، (28 طائرة) تمتلك 21 طائرة منهم في حين تستخدم البقية عبر الايجار(7 طائرات)، زهاء 23 الف و630 مسافر الى البقاع المقدسة خلال الربع الاول من سنة 2019 مقابل 21 الف و 642 مسافرا خلال نفس الفترة من سنة 2018 .
ولاحظت الشركة أن كلفة استخدام وقود الطائرات زاد في المعدل بنسبة 16 بالمائة لكل طن، علما وان هذه العملية كلفت الشركة 90 مليون دينار خلال الربع الاول من العام الجاري.
وتشير البيانات الى انفاق الشركة 25 مليون دينار على شكل خدمات مساندة تجارية و 8,9 مليون دينار (خدمة الطعام) و90 مليون دينار على شكل اداءات للمطارات و 1,5 مليون دينار لكراء الطائرات و2,3 مليون دينار لتأمين الطائرات و8,7 مليون مخصصة لأعباء الصيانة.
وسددت الشركة زهاء 55,9 مليون دينار أجورا لموظفيها خلال الربع الاول من سنة 2019 مقابل 50 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2018 مما يشكل زيادة بنحو 11 بالمائة.
وتراجع نصيب الشركة من السوق في تونس خلال الربع الاول من العام الجاري، ليبلغ 41,3 بالمائة فقط مقابل 47 بالمائة خلال الربع الاول من سنة 2018 .
وأضافت الشركة، في بيانات نشرتها على موقع بورصة الاوراق المالية بتونس، ان عدد المسافرين على متن طائراتها ارتفع خلال الربع الاول من سنة 2019 بنسبة 1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 .
وأرجعت الشركة ارتفاع عدد المسافرين الذي بلغ 01 مليون و 297 الف مسافر، الى ارتفاع عدد مسافري الرحلات المنتظمة والاضافية الى 758 الف مسافر مقابل 753 الف مسافر خلال نفس الفترة من الربع الاول من سنة 2018 .
ونقلت الخطوط التونسية عبر أسطولها، (28 طائرة) تمتلك 21 طائرة منهم في حين تستخدم البقية عبر الايجار(7 طائرات)، زهاء 23 الف و630 مسافر الى البقاع المقدسة خلال الربع الاول من سنة 2019 مقابل 21 الف و 642 مسافرا خلال نفس الفترة من سنة 2018 .
ولاحظت الشركة أن كلفة استخدام وقود الطائرات زاد في المعدل بنسبة 16 بالمائة لكل طن، علما وان هذه العملية كلفت الشركة 90 مليون دينار خلال الربع الاول من العام الجاري.
وتشير البيانات الى انفاق الشركة 25 مليون دينار على شكل خدمات مساندة تجارية و 8,9 مليون دينار (خدمة الطعام) و90 مليون دينار على شكل اداءات للمطارات و 1,5 مليون دينار لكراء الطائرات و2,3 مليون دينار لتأمين الطائرات و8,7 مليون مخصصة لأعباء الصيانة.
وسددت الشركة زهاء 55,9 مليون دينار أجورا لموظفيها خلال الربع الاول من سنة 2019 مقابل 50 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2018 مما يشكل زيادة بنحو 11 بالمائة.
وتراجع نصيب الشركة من السوق في تونس خلال الربع الاول من العام الجاري، ليبلغ 41,3 بالمائة فقط مقابل 47 بالمائة خلال الربع الاول من سنة 2018 .
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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