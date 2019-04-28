تأجيل اختتام مؤتمر حركة تحيا تونس إلى يوم الإربعاء القادم

Dimanche 28 Avril 2019



وات

- تقرر تأجيل فعاليات اختتام المؤتمر التأسيسي لحركة تحيا تونس، الذي كان من المزمع عقده بعد ظهر اليوم الأحد، إلى مساء الإربعاء القادم 1 ماي 2019، وفق بلاغ صادر عن الحركة.وأوضحت الحركة في بلاغها، أن قرار التأجيل جاء بطلب من رئيس الحكومة يوسف الشاهد، "على إثر الفاجعة الأليمة التي جدت أمس السبت بمنطقة البلاهدية من معتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد، وأدت الى وفاة 12 عامل وعاملة فلاحية في حادث مرور، ونتيجة حالة الحزن العميق التي تسود كامل تراب الوطن، ونظرا للمتابعة الشخصية من طرف رئيس الحكومة لآثار هذه الفاجعة على عائلات الضحايا".يشار إلى أن حركة تحيا تونس، كانت قررت في وقت سابق من نهار اليوم، إلغاء جميع الفقرات الاحتفالية المبرمجة في اختتام مؤتمرها التأسيسي (انطلق أمس السبت)، الذى كان سينتظم بعد ظهر اليوم الأحد بمدينة رادس من ولاية بن عروس، تضامنا مع ضحايا حادث المرور بسيدي بوزيد، وفق ما أفاد به (وات) علي بكار المكلف بالاعلام بالحزب، قبل أن يتقرر لاحقا تأجيل كامل فعاليات اختتام المؤتمر ليوم الاربعاء القادم.يذكر أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، تحول صباح اليوم الأحد الى منطقة البلاهدية من معتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد، وقدم واجب العزاء لعائلات ضحايا حادث المرور المذكور، والذي وراح ضحيته 12 شخصا وأصيب فيه حوالي 20 آخرين.