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النجم الساحلي يخصص مداخيل لقاء اياب كاس الكاف امام الزمالك لعائلات ضحايا حادثة السبالة

Dimanche 28 Avril 2019

Dimanche 28 Avril 2019
وات - اكد قيس عاشور الناطق الرسمي للنجم الرياضي الساحلي ان مداخيل مقابلة اياب الدور نصف النهائي لكاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم امام الزمالك المصري المقررة يوم الاحد القادم بالملعب الاولمبي بسوسة ستخصص لعائلات ضحايا حادث المرور المروع الذي جد يوم السبت بمعتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد واسفر عن وفاة 12 عامل وعاملة فلاحية.

واضاف في تصريح نقلته يوم الاحد الصفحة الرسمية للفريق على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ان النجم الساحلي تمكن من الحصول على موافقة الاتحاد الافريقي لكرة القدم بالوقوف دقيقة صمت حدادا على ارواح الضحايا قبل انطلاق المباراة امام الزمالك مساء يوم الاحد على الساعة الثامنة ليلا بتوقيت تونس على ملعب برج العرب بمدينة الاسكندرية لحساب ذهاب الدور نصف النهائي متوجها باسم الهيئة المديرة لفريق جوهرة باصدق عبارات العزاء والمواساة لعائلات الضحايا بعد هذا الحادث الاليم.


  
  
     
  
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