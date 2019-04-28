لطفي العماري : الباجي صامت صمت غريب بعد حادثة سيدي بوزيد

Dimanche 28 Avril 2019



باب نات

- قال الاعلامي لطفي العماري في مداخلته عبر امواج راديو ماد انه مستغرب من صمت رئيس الجمهورية بعد كارثة وفاة العاملات في الفلاحة في سيدي بوزيد في حادث المرور.واضاف لطفي العماري " رغم ان رئيس الجمهورية لا يعرف سوى الكلام والحديث لكنه اليوم صمت صمت غريب.وتابع لطفي العماري " رئيس الحكومة توجه فجرا لمواساة الضحايا رغم ان قراراته ليست في مستوى الانتظارات مضيفا " اتضح ان ادارة الدولة التونسية صعبة للسياسيين الحاليين.وقال لطفي العماري " ما تعيشه البلاد عو الاسوا في تاريخ البلاد.