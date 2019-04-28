Radio Babnet Tunisie On Air: Aziza Jalel - Mestaniyak  

لطفي العماري : الباجي صامت صمت غريب بعد حادثة سيدي بوزيد

Dimanche 28 Avril 2019

Dimanche 28 Avril 2019
باب نات - قال الاعلامي لطفي العماري في مداخلته عبر امواج راديو ماد انه مستغرب من صمت رئيس الجمهورية بعد كارثة وفاة العاملات في الفلاحة في سيدي بوزيد في حادث المرور.
واضاف لطفي العماري " رغم ان رئيس الجمهورية لا يعرف سوى الكلام والحديث لكنه اليوم صمت صمت غريب.
وتابع لطفي العماري " رئيس الحكومة توجه فجرا لمواساة الضحايا رغم ان قراراته ليست في مستوى الانتظارات مضيفا " اتضح ان ادارة الدولة التونسية صعبة للسياسيين الحاليين.
وقال لطفي العماري " ما تعيشه البلاد عو الاسوا في تاريخ البلاد.




  
  
     
  
cadre-b8043a6eb1c32bb77caff313af9d069d-2019-04-28 13:19:23






1 de 1 commentaires pour l'article 181353

MOUSALIM  (Tunisia)  |Dimanche 28 Avril 2019 à 13h 28m |           
شغور منصب رئيس الدولة ؟



En continu

الأحد 28 أفريل 2019 | 22 شعبان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:32 19:07 16:02 12:24 05:28 03:51
22°
 21° % 43 :الرطــوبة
تونــس 12°
7.7 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
21°-1222°-1221°-1221°-1227°-14
  • Avoirs en devises
    13198,7

  • (26 avril)
  • Jours d'importation
    77
  •              1 € = 3,36288 DT        1$ =2,99790 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 avril)   337,2 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1556459223|181353 1595|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires