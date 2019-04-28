لطفي العماري : الباجي صامت صمت غريب بعد حادثة سيدي بوزيد

Dimanche 28 Avril 2019
باب نات - قال الاعلامي لطفي العماري في مداخلته عبر امواج راديو ماد انه مستغرب من صمت رئيس الجمهورية بعد كارثة وفاة العاملات في الفلاحة في سيدي بوزيد في حادث المرور.
واضاف لطفي العماري " رغم ان رئيس الجمهورية لا يعرف سوى الكلام والحديث لكنه اليوم صمت صمت غريب.
وتابع لطفي العماري " رئيس الحكومة توجه فجرا لمواساة الضحايا رغم ان قراراته ليست في مستوى الانتظارات مضيفا " اتضح ان ادارة الدولة التونسية صعبة للسياسيين الحاليين.
وقال لطفي العماري " ما تعيشه البلاد عو الاسوا في تاريخ البلاد.
واضاف لطفي العماري " رغم ان رئيس الجمهورية لا يعرف سوى الكلام والحديث لكنه اليوم صمت صمت غريب.
وتابع لطفي العماري " رئيس الحكومة توجه فجرا لمواساة الضحايا رغم ان قراراته ليست في مستوى الانتظارات مضيفا " اتضح ان ادارة الدولة التونسية صعبة للسياسيين الحاليين.
وقال لطفي العماري " ما تعيشه البلاد عو الاسوا في تاريخ البلاد.
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Par:sarih (Tunisia )
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