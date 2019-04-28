سليانة : لاول مرة منذ تسميتها... الاحتفال بالذكرى 110 على تسمية ولاية سليانة

Dimanche 28 Avril 2019
وات - احتفلت ليلة البارحة السبت، جمعية "سليانة دريم" بالذكرى 110 لتسمية ولاية سليانة بساحة السوق البلدي تحت اسم "سليانة انت الحب" بحضور الفنان اكرم ماق حسب ما صرحت به مديرة التظاهرة ثريا المشلاوي لمراسلة (وات) بالجهة.
واكدت ذات المصدر أن هذا الاحتفال هو الاول في الولاية منذ مرور 110 سنة على تسميتها، مضيفة أن الاحتفال فرصة للترفيه عن سكان الجهة في ظل غياب مواطن الترفيه خاصة انه تزامن مع عطلة نهاية الاسبوع .
من جهتهم أعرب عدد من الجماهير عن تكثيف مثل هذه التظاهرات بولاية سليانة و عدم اقتصارها عن مركز المدينة فقط .
وعاشت الجهة البارحة على وقع أجواء احتفالية خاصة مع الفنان اكرم ماق، من خلال ما عاينته مراسلة (وات) بالجهة.
كما تضمنت التظاهرة إطلاق مناطيد وشماريخ.
يذكر أن ولاية سليانة صدر الامر بتسميتها في24 أفريل 1909 وتم احداثها سنة 1974 واقتطف اسمها من "سليان" وهو مصطلح أمازيغي يعني "العالي" بمعنى المرتفع أو الهضبة.
واكدت ذات المصدر أن هذا الاحتفال هو الاول في الولاية منذ مرور 110 سنة على تسميتها، مضيفة أن الاحتفال فرصة للترفيه عن سكان الجهة في ظل غياب مواطن الترفيه خاصة انه تزامن مع عطلة نهاية الاسبوع .
من جهتهم أعرب عدد من الجماهير عن تكثيف مثل هذه التظاهرات بولاية سليانة و عدم اقتصارها عن مركز المدينة فقط .
وعاشت الجهة البارحة على وقع أجواء احتفالية خاصة مع الفنان اكرم ماق، من خلال ما عاينته مراسلة (وات) بالجهة.
كما تضمنت التظاهرة إطلاق مناطيد وشماريخ.
يذكر أن ولاية سليانة صدر الامر بتسميتها في24 أفريل 1909 وتم احداثها سنة 1974 واقتطف اسمها من "سليان" وهو مصطلح أمازيغي يعني "العالي" بمعنى المرتفع أو الهضبة.
En continu
- 12:59 شكون باش ننتخب!
- Hier 21:31 النساء الكادحات و نفاق نساء الأجندات
- Hier 16:04 بن عروس: مائدة مستديرة حول الهجرة اللانظامية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:32
|19:07
|16:02
|12:24
|05:28
|03:51
|
22°
|21°
|% 37
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
6.7 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|21°-12
|22°-12
|21°-12
|21°-12
|27°-14
Follow @babnet_Tunisie
( 61 505) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 55 667) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 51 858) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 48 134) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 47 044) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 723) فوزي بن قمرة : قسما برب العزة لم أ
( 44 972) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 44 531) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 41 481) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 40 161) عبير موسى امام القضاء
( 36 158) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 33 972) ...10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل
( 33 212) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 31 251) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 29 904) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 28 903) منير بن صالحة : بن علي ''متغشّش''
( 28 237) نوفل الورتاني يجمّع العائلة
( 28 173) لطفي العبدلي يعلّق على ''صبيانيا
( 27 987) إيقاف منصف قرطاس للاشتباه في التخا
( 27 727) فيصل الحضيري يرد مرة اخرى على سامي
Par:karimyousef (France )
Sur: زياد الهاني: من اعتدوا على عبد الحميد الجلاصي مجرمون تتوجب معاقبتهم بمحاكمتهم وطردهم من الجامعة