قابس: حملة تطوعية لتنظيف قرية الزراوة القديمة الأمازيغية وتهيئة الطريق المؤدية اليها

Dimanche 28 Avril 2019
وات - نظّمت مكونات من المجتمع المدني بالزراوة من معتمدية مطماطة الجديدة بولاية قابس، اليوم الأحد، حملة نظافة تطوعية تحت عنوان " يوم العودة " شارك فيها العشرات من أبناء منطقة الزراوة الجديدة من مختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية واستهدفت بالخصوص تنظيف منطقة الزراوة القديمة الأمازيغية وتهيئة الطريق المؤدية اليها.
وتتنزل هذه الحملة، وفق ما أفاد به الناشط بالمجتمع المدني بالزراوة، أحمد محروق، مراسل (وات) بالجهة، ضمن الجهود التي يبذلها أهالي المنطقة لاحياء قريتهم ولفت انتباه السلط المعنية الى ضرورة العناية بها للمحافظة عليها واستثمارها في دفع النشاط السياحي.
وحسب عدد من الأهالي، يعود بناء قرية الزراوة القديمة الى اكثر من 1000 سنة وتعرف بـ"أم القرى الأمازيغية"، وقد هجرها سكانها في ثمانينات القرن الماضي بعد بناء الزراوة الجديدة، وبقيت الى اليوم تحافظ على جانب هام من معمارها القديم الذي يفتقد لكل مظاهر الحداثة، مشيرين إلى أن العديد من المجموعات الشبابية والسياح من مختلف دول العالم يحرصون على زيارة هذه القرية والتخييم فيها لما تتمتع به من جمال خلاب وما تتميز به من خصوصية معمارية تعود بالانسان الى عهود بعيدة.
يذكر أن قرية الزراوة القديمة مثلت قبلة لاشهر صناع السينما في العالم و مسرحا لتصوير مشاهد من عدة افلام عالمية على غرار "الذهب الاسود"، و" مريم العذراء "، و"الانسان البدائي".
وتتنزل هذه الحملة، وفق ما أفاد به الناشط بالمجتمع المدني بالزراوة، أحمد محروق، مراسل (وات) بالجهة، ضمن الجهود التي يبذلها أهالي المنطقة لاحياء قريتهم ولفت انتباه السلط المعنية الى ضرورة العناية بها للمحافظة عليها واستثمارها في دفع النشاط السياحي.
وحسب عدد من الأهالي، يعود بناء قرية الزراوة القديمة الى اكثر من 1000 سنة وتعرف بـ"أم القرى الأمازيغية"، وقد هجرها سكانها في ثمانينات القرن الماضي بعد بناء الزراوة الجديدة، وبقيت الى اليوم تحافظ على جانب هام من معمارها القديم الذي يفتقد لكل مظاهر الحداثة، مشيرين إلى أن العديد من المجموعات الشبابية والسياح من مختلف دول العالم يحرصون على زيارة هذه القرية والتخييم فيها لما تتمتع به من جمال خلاب وما تتميز به من خصوصية معمارية تعود بالانسان الى عهود بعيدة.
يذكر أن قرية الزراوة القديمة مثلت قبلة لاشهر صناع السينما في العالم و مسرحا لتصوير مشاهد من عدة افلام عالمية على غرار "الذهب الاسود"، و" مريم العذراء "، و"الانسان البدائي".
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Par:karimyousef (France )
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