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سيدي بوزيد: وقفة تضامنية ومسيرة للمطالبة بالإحاطة بعائلات ضحايا حادث السبالة

Dimanche 28 Avril 2019

Dimanche 28 Avril 2019
وات - طالب عدد من ممثلي الجمعيات والمنظمات والمجتمع المدني بسيدي بوزيد، اليوم الأحد، خلال وقفة انتظمت بساحة البوعزيزي تضامنا مع عائلات ضحايا حادث السبالة تلتها مسيرة جابت الشارع الرئيسي للمدينة، بالإحاطة بعائلات منطقة البلاهدية من معتمدية السبالة وتعويضهم ماديا ومعنويا، منادين بضرورة إيجاد حل لمشكلة تنقل العاملات الى أماكن عملن بالضيعات الفلاحية.

وقال الناشط بالمجتمع المدني، عطية عثموني، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، إنه "يتعين على الدولة والسلط المحلية والجهوية العمل على تحسين ظروف عيش المواطنين من متساكني المناطق الجبلية وخاصة المراة الريفية العاملة في القطاع الفلاحي وتوفير مواطن شغل لائقة لها ومبادرات للحد من بطالتها ومنع تنقلها في ظروف غير امنة.
" ورفعت بالمناسبة العديد من الشعارات المنادية باستقالة الحكومة، وفتح تحقيق جدي في ملابسات الحادث الذي جد صباح أمس السبت بمنطقة الشارع وراح ضحيته 12 شخصا وجرح فيه 20 اخرون، وتحميل المسؤولية للمتسببين فيه، ودفع التنمية والتشغيل بالجهات الداخلية والمناطق الجبلية.


  
  
     
  
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