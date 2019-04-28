Radio Babnet Tunisie On Air: Aziza Jalel - Mestaniyak  

بوعلي المباركي: اتحاد الشغل سيتبنى العمال الفلاحيين في كل انحاء الجمهورية

Dimanche 28 Avril 2019

Dimanche 28 Avril 2019
وات - أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي اليوم الاحد خلال زيارته الى جرحى حادث السبالة بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد ان اتحاد الشغل سيتبنى العمال الفلاحيين في كل الجهات في كل ما يتعلق بتنقلهم واجورهم وحقهم في الضمان الاجتماعي والتامين على الحوادث.

وأشار الى ان الحكومة مطالبة باتخاذ قرارات عاجلة للإحاطة بالاثنتي عشر عائلة التي فقدت كل منها عائلها خلال حادث الامس في مرحلة أولى قبل البحث عن حل نهائي لمشكلة تنقل العاملات في القطاع الفلاحي وتامين حياتهن لاسيما وان اغلب مناطق سيدي بوزيد تعتمد على الأنشطة الفلاحية.
وأوضح ان الاتحاد اتصل بالحكومة وحثها على معالجة هذه الوضعيات المرتبطة بالعائلات المعوزة ومحدودة الدخل منذ مدة .


  
  
     
  
cadre-af3757a67d6a18e2299f72a3f7de757a-2019-04-28 14:06:13






0 de 0 commentaires pour l'article 181344



En continu

الأحد 28 أفريل 2019 | 22 شعبان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:32 19:07 16:02 12:24 05:28 03:51
22°
 21° % 43 :الرطــوبة
تونــس 12°
7.7 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
21°-1222°-1221°-1221°-1227°-14
  • Avoirs en devises
    13198,7

  • (26 avril)
  • Jours d'importation
    77
  •              1 € = 3,36288 DT        1$ =2,99790 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 avril)   337,2 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1556459233|181344 660|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires