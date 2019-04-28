بوعلي المباركي: اتحاد الشغل سيتبنى العمال الفلاحيين في كل انحاء الجمهورية

Dimanche 28 Avril 2019
وات - أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي اليوم الاحد خلال زيارته الى جرحى حادث السبالة بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد ان اتحاد الشغل سيتبنى العمال الفلاحيين في كل الجهات في كل ما يتعلق بتنقلهم واجورهم وحقهم في الضمان الاجتماعي والتامين على الحوادث.
وأشار الى ان الحكومة مطالبة باتخاذ قرارات عاجلة للإحاطة بالاثنتي عشر عائلة التي فقدت كل منها عائلها خلال حادث الامس في مرحلة أولى قبل البحث عن حل نهائي لمشكلة تنقل العاملات في القطاع الفلاحي وتامين حياتهن لاسيما وان اغلب مناطق سيدي بوزيد تعتمد على الأنشطة الفلاحية.
وأوضح ان الاتحاد اتصل بالحكومة وحثها على معالجة هذه الوضعيات المرتبطة بالعائلات المعوزة ومحدودة الدخل منذ مدة .
وأشار الى ان الحكومة مطالبة باتخاذ قرارات عاجلة للإحاطة بالاثنتي عشر عائلة التي فقدت كل منها عائلها خلال حادث الامس في مرحلة أولى قبل البحث عن حل نهائي لمشكلة تنقل العاملات في القطاع الفلاحي وتامين حياتهن لاسيما وان اغلب مناطق سيدي بوزيد تعتمد على الأنشطة الفلاحية.
وأوضح ان الاتحاد اتصل بالحكومة وحثها على معالجة هذه الوضعيات المرتبطة بالعائلات المعوزة ومحدودة الدخل منذ مدة .
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Par:sarih (Tunisia )
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