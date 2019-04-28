سيدي بوزيد:عاملات القطاع الفلاحي ''موتى في كل الحالات''

Dimanche 28 Avril 2019



وات

- تولول تصيح تصرخ في وجه الجميع "اعيدوا لي ابنتي"، تضرب وجهها بحذاء ابنتها وتقبله وتغمره بدموعها ، جراح وجهها تنزف دما ووجعا لا يموت بل يميت ... قلوب الحاضرين ملتاعة ومنكسرة من هول الكارثة التى حلت ب"الدوار".فقد استفاق الجميع يوم أمس السبت على وقع حادث مرور خلف مقتل 12 شخصا واصابة 20 اخرين بجروح متفاوتة الخطورة بمنطقة "الشارع" التابعة لمعتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد في تصادم لشاحنة تنقل عملة في القطاع الفلاحي مع اخرى لنقل الدجاج."ليليا" احدى المصابات تبلغ من العمر 12سنة من منطقة مغيلة، انقطعت عن الدراسة واتجهت للعمل بالقطاع الفلاحي منذ سنتين، لا تتذكر من تفاصيل الحادث الا لحظة وقوعها من الشاحنة التى كانت تقل حوالي 32 شخصا".أصيبت "ليليا" على مستوى وجهها وخاصة عينها وكانت ترتعش لحظة التقيناها فقلبها الصغير من الصعب عليه ان يتحمل اوجاع هذا المصاب، وقالت باكية " أخي كان سيرافقني للعمل اليوم الا أنني منعته صباحا من الذهاب".وفي قسم الإستعجالي بالمستشفى الجهوى، تتعالي منه أصوات البكاء والعويل والانين... الجميع يهرول في اتجاهات مختلفة ويسارع الاطار الطبي وشبه الطبي في إسعاف المصابين الذين تم جلبهم على جناح السرعة، وسط توافد عدد كبير من اهالي الضحايا والمواطنين المتعاطفين والراغبين في التبرع بالدم لفائدة المصابين.زوج احدى العاملات أكد أن زوجته المصابة والتي توفيت والدتها في الحادث، تخرج من منزلها في اتجاه العمل عند الثالثة فجرا، قائلا " خروجها فرضته الظروف الاجتماعية والمادية القاسية والصعبة وحالة الاحتياج... فهي تعمل لتوفير لقمة العيش لا لتوفير كماليات الحياة". وتابع "زوجتي تعمل لتساعدني وتقاسمني مشقة العيش ومصاعب الحياة ولو كنت قادرا بمفردي على توفير الضروريات لن اسمح لها ابدا بالخروج، وأعرف ما تعانيه من مشقة وتعب ولكننا مجبرون، وكل امراة تخرج للعمل في القطاع الفلاحي مجبرة والظروف الزمتها على هذا العمل".خديجة عاملة نجت من الحادث أكدت أن سائق الشاحنة توفي وتوفيت والدته ايضا، وأن إحدى الامهات توفيت مع ابنتيها، ، صرحت وهى تلطم وجهها دون توقف، أن كل الذين توفوا من "عرش" واحد أغلبهم يحملون لقب خضراوي، وان خروجهم للعمل في الضيعات الفلاحية فرضته عليهم الظروف الاجتماعية القاسية، وقالت "نحن موتى في كل الحالات".حالة الاحتقان والغضب في صفوف أهالي الموتى والمصابين كانت كبيرة فقد صب عدد منهم غضب حزنهم وفاجعتهم على المسؤولين الذين توافدوا على المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد، وارجعوا أسباب الحادثة الى جملة التراكمات التي تتمثل في سنوات متتالية من التهميش والعزلة وعدم توفر اغلب المرافق الاساسية على غرار الطريق والماء الصالح للشرب ومواطن الشغل وهي أسباب اودت بحياة اولادهم واقاربهم وامهاتهم، حسب تقديرهم.محمد خضراوي اعتبر ان " الحادث ارهاب تمارسه الدولة ضد ابناء الشعب ذلك ان خروج مثل هذه المجموعات من النساء والرجال والاطفال للعمل في القطاع الفلاحي اجبرتهم عليه السياسات المتعاقبة المهمشة للمناطق الداخلية وخاصة المناطق المتاخمة للجبال على غرار مناطق "دوار الخضاورية" و"عين مدور" وغيرها التي استوطنها الارهاب في غياب تام للدولة، وتمارس عليها الدولة والسلط المعنية في مختلف المجالات ارهابا من نوع اخر وهو عدم توفر الطرقات وموارد الرزق والوضعيات الاجتماعية الصعبة.وطالب بضرورة "اعطاء حق هؤلاء الذين ماتوا في سبيل لقمة العيش يناضلون ويكابدون الامرين ولم تنصفهم مختلف الظروف بل نالت منهم حد الموت".